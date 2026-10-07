İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar

İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları kapsamında düzenlenen ve 17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Kayyum olarak atana Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın evinde yapılan aramada yüklü miktarda nakit para ve dövizin yanı sıra ziynet eşyaları ile yüksek değerli lüks saatler ele geçirildi. İşte o görüntüler...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Esenyurt Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. İhalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında belediyenin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
HAK EDİŞLERİN ORTALAMA YÜZDE 20'Sİ ORANINDA PARA TALEP EDİLDİ
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, bazı ihalelerin belirli firmalarda kalmasının sağlandığı ve işi alan firmalardan belediyeden aldıkları hak edişlerin ortalama yüzde 20'si oranında para talep edildiği öne sürüldü.
BAŞKAN YARDIMCISININ EVİNDEN NAKİT PARA VE LÜKS SAATLER ÇIKTI
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmanın arama boyutunda ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın evinde yapılan aramalarda; yüklü miktarda nakit para, döviz, ziynet eşyası ve yüksek maddi değere sahip lüks saatler ele geçirildi.
Aramada; 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 euro, 2 milyon 580 bin TL nakit para, 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 saat, 2 Rolex marka saat, çeşitli altın ve ziynet eşyaları ile biri ruhsatsız 3 silaha el konuldu.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE FİRMA SAHİPLERİ LİSTEDE
Gözaltına alınan isimler arasında belediyenin kritik birimlerindeki yöneticiler ve şirket sahipleri yer alıyor. Emniyete götürülen şüphelilerin listesi şu şekilde:
- Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı: Yusuf Ulutaş
- Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı: Ümit Ünal
- Birim Müdürleri: Ziya Seymen (Muhtarlık İşleri Müdürü), İbrahim Doğancıoğlu (Park ve Bahçeler Müdürü)
- Belediye Çalışanları: Anıl Alioğlu, Edil Kesik
- Firma Sahipleri ve Çalışanları: Tuba Ulutaş Şenyürek, Adnan Şenocak, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Erhan Toprak, Orhan Yıldırım, Ziya Köklü, Halil Yılmaz, Emrah Koşunalp.
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