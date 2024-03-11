İspanya, İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları\'nda kadınlar futsalda altın madalya kazandı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadınlar futsalda altın madalya İspanya'nın oldu.
Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final maçında İspanya, Brezilya'yı ilk yarısı 2-0 biten maçta 5-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Üçüncülük maçında ise Almanya, Büyük Britanya'yı 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye ise klasman maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne 6-0 yenilerek, organizasyonu 8. sırada tamamladı. Erkeklerde de Türkiye, klasman maçında Cezayir'e 8-5 kaybetti ve oyunları 8. sırada bitirdi.
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. hafta, Mersin Büyükşehir Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erdi. Ligde bugün yapılan diğer maçta ise Çayırova Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u 82-75 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı'nın 26 Mart'ta Avusturya ile oynayacağı özel maç öncesi rakip takımın aday kadrosu belirlendi. Teknik Direktör Ralf Rangnick tarafından seçilen 26 futbolcu, mücadelede yer alacak.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Gaziantep FK'nın Sorescu'nun golüyle öne geçtiği maçta, Beşiktaş'ın Rashica'nın şutu ise kaleci Nita tarafından kontrol edildi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sorescu'nun golüyle Gaziantep FK öne geçti.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmalarıyla maç için hazırlık yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcular, fitness salonunda yenileme antrenmanıyla başlayıp sahada ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.
Emre Belözoğlu ile eski futbolcu Serhat Akın arasındaki gerilim giderek artıyor. Akın, Belözoğlu'nun "Odamıza o kadar rahat giremiyordu. Şimdi bana sallıyor" sözlerine, "Ben kimin odasına girip çıkacağımı sana mı soracağım oğlum? Sen bizim odamıza geliyordun. Ben, Aziz Yıldırım'ın odasına girip çıkan adamım" şeklinde yanıt verdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, seçim çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Gittiği her mahallede gençlerin sevgisi ve ilgisiyle karşılanan Tosun, vatandaşların dertlerini dinlemeye, Bodrum için hayata geçireceği projeleri anlatmaya devam ediyor.
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