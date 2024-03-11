İspanya, İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futsalda altın madalya kazandı - Son Dakika
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İspanya, İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futsalda altın madalya kazandı

İspanya, İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları\'nda kadınlar futsalda altın madalya kazandı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futsalda İspanya, Brezilya'yı 5-2 yenerek şampiyon oldu. Almanya ise Büyük Britanya'yı 4-3 yenerek bronz madalya kazandı. Türkiye ise klasman maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne 6-0 yenilerek 8. sırada yer aldı. Erkeklerde ise Türkiye, Cezayir'e 8-5 kaybederek oyunları 8. sırada tamamladı.

11.03.2024 20:53  Güncelleme: 21:12
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadınlar futsalda altın madalya İspanya'nın oldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final maçında İspanya, Brezilya'yı ilk yarısı 2-0 biten maçta 5-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncülük maçında ise Almanya, Büyük Britanya'yı 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye ise klasman maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne 6-0 yenilerek, organizasyonu 8. sırada tamamladı. Erkeklerde de Türkiye, klasman maçında Cezayir'e 8-5 kaybetti ve oyunları 8. sırada bitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İspanya, İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futsalda altın madalya kazandı - Son Dakika

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