İspanya ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde Hollanda'nın Enschede kentindeki Twente Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan İspanyollar, finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.
Karşılaşmada İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Yeremy Pino ve 88. dakikada Joselu kaydetti. İtalya'nın tek golü ise 11. dakikada penaltıdan Ciro Immobile'den geldi. Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, İtalya adına 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla finale yükselen İspanya, Hırvatistan'ın rakibi oldu. Turnuvada final ve üçüncülük maçları, 18 Haziran Pazar günü oynanacak. Hollanda ile İtalya arasındaki üçüncülük müsabakası saat 16.00, Hırvatistan ile İspanya finali ise 21.45'te başlayacak.
Son Dakika › Spor › İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde finalde! Hırvatistan'ın rakibi oldu - Son Dakika