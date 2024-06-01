Spor

- Isparta'da 120 sporcu Gül Koşusu'nda ter döktü

10 kilometrelik parkurda dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi

ISPARTA - Uluslararası Isparta Gül Festivali'nin ikinci gününde Gül Koşusu düzenlendi. Güzel bir koşu etkinliği olduğunu belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Gerek Isparta'dan gerek şehir dışından gelerek bu koşuya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Uluslararası Isparta Gül Festivali çerçevesinde Gül Koşusu düzenlendi. Isparta Valiliği önünden başlayıp, Çayboyu, Andık Deresi ve tekrar Valilik Meydanında son bulan 10 km'lik parkurda, 3 kategoride düzenlenen koşuda dereceye girenlere madalya ve para ödülleri protokol üyelerince verildi.

Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında 2. gün etkinlikleri arasında Gül Koşusu yer aldı. Isparta Valiliği önünde Genel Klasman Erkek-Kadın, 35-45 yaş Erkek-Kadın ve 46 yaş ve üzeri Erkek-Kadın kategorilerinde düzenlenen koşuya 120 sporcu katıldı. Valilik önünden Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu tarafından verildi. Koşuya kimisi boks eldiveniyle katılırken, kimisi de yöresel kıyafetiyle katıldı. Bu arada yarışa görme engelli gençlerde eşlik ederken, kendileri için belirlenen kısa parkuru tamamladılar.

Koşu sonrası 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen ödül törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, belediye başkan yardımcıları, sporcular ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Koşuya Isparta Görme Engelliler Spor Kulübünden görme engelli arkadaşlarıyla birlikte katılan yönetim kurulu üyesi Alperen Aydemir, "Böyle bir organizasyonu düzenlediği için Isparta Valiliğimize ve Belediye Başkanlığımıza teşekkür ederim. Şükrü Başkanımız her zaman engellilere ve engelli sporculara değer veriyor. Isparta'mız için katkılar sunmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

65 yaşındaki Afyonkarahisar'dan koşuya katılan Recep Uluışık ise Türkiye'nin her yerindeki koşulara katıldığını belirterek, "Isparta gayet güzel ve başarılı organizasyon" dedi.

Genel Klasman Kadınlar kategorisinde birinciliği alan Senem Eser, Gül Koşusu organizasyonunun çok güzel olduğunu belirterek, kendilerini koşu boyunca destekleyen vatandaşlara teşekkür etti. Eser, "Milli sporcular olarak davet edildik, çok memnun kaldık. Birinci oldum, 40 yaşındayım, gençlere örnek olmak istiyorum. Sporu seviyorum, koşmak çok güzel bir duygu. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Genel Klasman Kadınlar kategorisinde dereceye girenlere madalya ve para ödülleri Isparta Valisi Aydın Baruş tarafından verildi. Genel Klasman Erkekler kategorisinde dereceye girenlerin ödüllerini ise Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen verdi.

Ödül töreninde konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın en önemli ve marka değerlerinden biri olan gülün festivalini düzenlediklerini söyledi. Festival kapsamında düzenlenen koşu ve diğer etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, "Çok güzel bir koşu etkinliği oldu, sizlere Isparta'mız adına teşekkür ediyorum" derken, önümüzdeki yıl yapılacak gül koşusunda kategorilerde farklılıklar oluşturacaklarını dile getirdi. Başdeğirmen, "Gerek Isparta'dan gerek şehir dışından gelerek bu koşuya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum, dereceye giren sporcularımızı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Genel Klasman Erkekler kategorisinde Kayseri'den gelerek birinci olan Ömer Amaçtan, Gül Koşusuna emek veren herkese teşekkür ederek, "Isparta'ya geldim, çok memnun oldum, güzel bir koşu oldu, gülleri de gördüm" dedi.