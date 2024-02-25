Isparta\'da Kar Ragbi Şampiyonası Son Buldu

Isparta'nın 2 bin rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Kar Ragbi Şampiyonası, kadın ve erkek takımların kıyasıya mücadele ettiği final maçlarının ardından sona erdi. İlk defa kar üzerinde deneyim gerçekleştirdiğini söyleyen Ragbi sporcusu Emin Erdem "Rakiplerimizin dışında karla da mücadele ettik. Bu durum çok hoşumuza gitti" dedi.
2024 yılı Türkiye Ragbi Federasyonu Kar Ragbi Şampiyonası Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde oynanan final maçlarıyla sona erdi. 8 erkek ve 6 kadın takımın yarıştığı şampiyonanın final gününde kadınlarda, Selçuk Kartallar Ragbi Spor Kulübü ile Hacettepe Ragbi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede 7-1'lik skorla Selçuk Kartallar altın madalyanın sahibi oldu. 24-25 Şubat arasında gerçekleştirilen müsabakaların erkekler finalinde ise Kadıköy Ragbi Spor Kulübü ve Eskişehir Aqua Ragbi Spor Kulübü karşılaştı. Gerçekleşen karşılaşmada 5-4'lük skorla Eskişehir Aqua Ragbi Spor Kulübü aldın madalyanın sahibi oldu.
İlk defa gerçekleştirilen şampiyona hakkında bilgi veren Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, "Bir şampiyona değil birkaç tane kayak merkezimizde bu tür etkinliklerimizi düzenleyeceğiz. Hem ragbi branşının tanıtımında hem de insanların bu branşa daha çok ilgi göstermelerine etkinlik sağlayacak" dedi.
Davraz Kayak merkezinin şu anki kar yoğunluğunun az olmasına rağmen şampiyonanın güzel geçtiğini belirten Şahin, "Gelecek sene daha güzel karla buluşursak daha güzel olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"Rakiplerimizin dışında karla da mücadele ettik"
Ragbi sporcusu olarak mücadele etmeyi sevdiğini belirten Emin Erden, "Burada rakiplerimiz mücadelenin dışında karla da mücadele etmek zorunda kaldık. Bu durum bizim zorumuza değil hatta hoşumuza gitti. Karlı mücadeleye her maçın sonunda alışarak taktik ve strateji geliştirdik onun sonucunda takımımız şampiyon oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz takım şampiyon olduğu için Eskişehir olarak çok mutluyuz, Eskişehir'e kupayla döneceğiz" ifadelerini kullandı.
Selçuk Kartallar Ragbi Spor Kulübü sporcusu Rukiye Boyalı ise 7 yıldır plaj ragbisi oynadığını belirterek, "Burada kar ragbisine geldik. Şu an ilk defa yapılıyor. Plaj ragbisine göre karda oynamak, oynarken düşmek bile daha eğlenceli. Burada oynadığım oyundan daha çok zevk aldım" şeklinde konuştu.
Kar Ragbi Şampiyonası'nın final müsabakalarını Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta AK Parti Milletvekili Osman Zabun, Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve Isparta Gençlik Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen takip etti.
Şampiyona, ödül töreni ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ISPARTA
Son Dakika › Spor › Isparta'da Kar Ragbi Şampiyonası Son Buldu - Son Dakika
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz" dedi.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi.
İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da düzenlediği mitingde ana muhalefet partisine yüklendi. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden uzaklaştırılmasına atıfta bulunan Erdoğan, "Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Halbuki seçim gecesi hepsi de ne diyordu? 'Kazandık, kazanıyoruz.' Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı." dedi.
Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Kampanya şartlarında aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasında AK Parti Milletvekili Kurtcan Çelebi'ye arsa çıkması ses getirdi. Çelebi, kirada oturduğunu ve kampanyaya milletvekili olmadan önce başvurduğunu söyleyip hakkından feragat ettiğini ifade etti. TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Hak sahibi Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?