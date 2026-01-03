İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik - Son Dakika
İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik

İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik
03.01.2026 14:37  Güncelleme: 15:32
İsrailli futbolcunun transferi ülkeyi karıştırdı: Terörist transfer ettik
Küme düşme hattındaki İtalyan futbol kulübü Fiorentina'nın, İsrailli oyuncu Manor Solomon'u transfer etmesi büyük tepkilere neden oldu. Transfer kararının sosyal medyada duyurulmasının ardından taraftarlar, "Bir teröristi kadromuza kattık", "Artık bu takımı tutmuyorum" gibi yorumlar yaptı.

İtalya Serie A'da zor günler geçiren ve küme düşme hattında yer alan Fiorentina, kadrosunu güçlendirmek için İsrailli futbolcu Manor Solomon'u transfer etti. Kulübün bu hamlesi, sportif açıdan destek bulan kesimler kadar ciddi eleştiriler getiren taraftar gruplarını da beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Transferin açıklanmasının ardından Fiorentina taraftarlarının bir kısmı sosyal medyada sert ifadeler kullandı. Paylaşımlarda, Solomon transferine yönelik ağır eleştiriler dikkat çekerken, bazı yorumlar gündem olacak seviyeye ulaştı.

Taraftarların öne çıkan tepkilerinden bazıları şu şekilde paylaşıldı:

  • "Bir teröristi kadromuza kattık…"
  • "Utanç vericisiniz"
  • "Artık bu takımı tutmuyorum"
  • "Umarım küme düşeriz"
  • "Ne kadar iğrenç"

"UTANÇ VERİCİSİNİZ" ÇIKIŞI

Tepki gösteren taraftarların bazıları kulüp yönetimini hedef alırken, bazı yorumlarda ise takımı desteklememe çağrıları yapıldı. Sosyal medyada "Utanç vericisiniz", "Artık bu takımı tutmuyorum", "Umarım küme düşeriz" gibi ifadeler öne çıktı.

GÖZLER KULÜBÜN TAVRINDA

Tartışmaların büyümesiyle birlikte gözler Fiorentina yönetimine çevrildi. Kulübün sürece dair nasıl bir yaklaşım sergileyeceği ve yaşanan tepkilere ilişkin herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

