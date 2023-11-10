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Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçının yeri değişti! İstanbul'da oynanmayacak - Son Dakika

Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçının yeri değişti! İstanbul'da oynanmayacak

Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçının yeri değişti! İstanbul\'da oynanmayacak
10.11.2023 16:16  - Güncelleme: 16:20

Fenerbahçe Beko ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında İstanbul'da olması planlanan EuroLeague maçının yeri değişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynaması gereken dokuzuncu hafta iç saha karşılaşması, aynı tarihte ''Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak'' Belgrad'ta oynanacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

EuroLeague'de oynanacak Fenerbahçe Beko- Maccabi Tel Aviv maçının yeri değiştirildi. Normalde temsilcimizin ev sahipliğinde İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Maccabi Tel Aviv'in ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.

SEYİRCİ OLMAYACAK

Fenerbahçe Beko, 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynaması gereken Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının aynı tarihte "Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad'ta oynanacağını açıkladı.

4 OCAK'TA İSTANBUL'A GELECEKLER

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 normal sezonunda Maccabi Playtika ile oynayacağı karşılaşmaların fikstürdeki yerinde değişikliğe gidilmiştir. EuroLeague tarafından yapılan açıklamaya göre 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynaması gereken dokuzuncu hafta iç saha karşılaşması, aynı tarihte "Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad'ta oynanacaktır. Mücadele TSİ 22.05'te başlayacaktır. Bu değişikliğin ardından, iki takım arasında 4 Ocak 2024 tarihinde yapılacak 19. hafta müsabakasına ise takımımız Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ev sahipliği yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçının yeri değişti! İstanbul'da oynanmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçının yeri değişti! İstanbul'da oynanmayacak - Son Dakika
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