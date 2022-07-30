Sivas'ta Süper Kupa heyecanı - Son Dakika
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Sivas'ta Süper Kupa heyecanı

30.07.2022 21:05
Sivas'ta Süper Kupa heyecanı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile DG Sivasspor arasında oynanan Süper Kupa Finali heyecanı, Sivas'ta da yaşanıyor.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile DG Sivasspor arasında oynanan Süper Kupa Finali heyecanı, Sivas'ta da yaşanıyor. Kent meydanına akın eden binlerce kişi dev ekranlardan heyecan dolu mücadeleyi takip ediyor.

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Trabzonspor ile Sivasspor, Olimpiyat Stadı'nda kupayı kazanmak için mücadele verirken, Sivas'ta da karşılaşmaya büyük ilgi var. Binlerce taraftar, Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda bulunan Buruciye Medresesi önüne kurulan dev ekrandan maçı izlerken büyük heyecan yaşıyor. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Süper Kupa, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ta Süper Kupa heyecanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Süper Kupa heyecanı - Son Dakika
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