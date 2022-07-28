Berkay Akbaş anısına sokak basketbolu - Son Dakika
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Berkay Akbaş anısına sokak basketbolu

28.07.2022 19:47
Berkay Akbaş anısına sokak basketbolu

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Berkay Akbaş anısına Sinop'ta düzenlenen geleneksel sokak basketbolu turnuvası başladı.

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Berkay Akbaş anısına Sinop'ta düzenlenen geleneksel sokak basketbolu turnuvası başladı.

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sinoplu Mustafa Berkay Akbaş anısına 5. Geleneksel Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası başladı. Turnuvaya Sinopluların yanı sıra Samsun, Ordu, Karabük ve Tunceli'den kız-erkek toplam 110 sporcu, 12 antrenör ve 12 idareci katıldı.

Şehit Berkay'ın babası Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Salim Akbaş, "Bir ölümün ölümsüzleştirildiğinin belki de ispatı. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz bu turnuvayla oğlumuzun adına yakışır ahlaklı ve düzenli bir spor faaliyetini yapıyoruz. Emeği geçen valiliğimize ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Barış Ayhan ise konuşması sırasında duygulu anlar yaşadı. Konuşmakta güçlük çeken Ayhan, "Bir insanın kardeşini kaybetmesi, onunla yaşadığı anılar hafızasındayken, babasıyla yaptığı telefon görüşmesi hafızasındayken inanın kürsüde mikrofonla konuşmak çok zor, onun için çok uzatmayacağım. Hepinize başarılar diliyorum ve sizlerden bir şey daha istiyorum; Berkay abiniz sporu çok sevmesinin yanında çalışmayı da çok seviyordu, çok başarılı bir öğrenciydi. Doktor olacaktı, hayatlar kurtaracaktı. Şimdi sizlere böyle bir sorumluluk daha düşüyor. Sizler onun yerine doktorlar olun, onun yerine hayatlar kurtarın. O zaman bu turnuvaya katılmış olmanız daha anlamlı olur" ifadelerini kullandı.

Vali Vekili Recep Yüksel, göreve geldiği bir yıl önce sahilde gezerken Berkay Akbaş'ın adının verildiği parkı gördüğünde araştırdığını ve Berkay'ın şehitlerden biri olduğunu öğrendiğinde üzüldüğünü dile getirdi. Yüksel, "Birkaç gündür onun anısına turnuva yapıldığını görünce bu üzüntü sevince dönüştü. Atatürk'ün her zaman söylediği 'sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' söylemi var. Biz de sporu seven, gençlerin enerjisini sporla yoğuran sizler gibi gençlerin sporla birlikte olmasını çok önemsiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından ilk hava atışını baba Salim Akbaş yaptı. 3 gün sürecek müsabakaların finali 30 Temmuz'da oynanacak. - SİNOP

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Kaynak: İHA

İstanbul Beşiktaş, Tunceli, Sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berkay Akbaş anısına sokak basketbolu - Son Dakika

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