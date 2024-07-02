İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı.
Turnuvanın dördüncü gününde 4 grupta oynanan 8 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
İspanya- Litvanya: 80-75
Filipinler- Porto Riko: 53-98
B Grubu:
Çin-ABD: 62-146
Fransa- Gine: 100-70
C Grubu:
Arjantin- Türkiye: 51-74
Yeni Zelanda- İtalya: 69-95
D Grubu:
Mısır- Almanya: 71-72
Kanada- Avustralya: 61-72
Son 16 turu
Turnuvada yarın oynanacak son 16 turundaki eşleşmeler şöyle:
Arjantin-Kanada
Filipinler-ABD
Yeni Zelanda-Mısır
Litvanya-Çin
İtalya-Avustralya
Porto Riko-Fransa
Türkiye-Almanya
İspanya-Gine
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