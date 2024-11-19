İstanbul'da Tarihi Triatlon Şampiyonası

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Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, tarihte ilk kez Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonalarını birlikte İstanbul Boğaziçi'nde yapacaklarını, organizasyona 3 binin üzerinde sporcunun katılmasını beklediklerini söyledi.

Ankara'da 5 Kasım'da yapılan 6. olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Yalçınkaya, yeni dönem projelerini, hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Yalçınkaya, 19 Haziran 2018'de olağanüstü genel kurulda seçilerek göreve başladıklarını, araya Kovid-19 döneminin girdiğini, bu süreçte federasyonu kurumsallaştırdıklarını belirtti.

"2018'de uluslararası iki yıl men cezası verilen bir federasyonu devraldık" diyen Yalçınkaya, "Uçan kuşa borcu olan bir federasyon yapısından şu anda uluslararası federasyonlardan ödüller alan, dünyada itibarı iyi noktalara gelmiş, uluslararası kurullarında Türk yetkililerin görev aldığı bir federasyon haline geldik." ifadelerini kullandı.

Birçok uluslararası organizasyonu Türkiye'ye taşıdıklarını anlatan Yalçınkaya, " Balıkesir'de yaptığımız Avrupa Şampiyonası yılın organizasyonu ödülünü aldı. Alanya'da yaptığımız Avrupa Yıldızlar Festivali, Avrupa'nın en iyi organizasyonu ödülünü aldı. Tabii Boğaziçi Triatlonu inanılmaz bir vizyon. 2025'te inşallah tarihte ilk kez iki kıta şampiyonasını bir arada yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin triatlonda çığır açtığını dile getiren Yalçınkaya, 7-8 Eylül 2025'te İstanbul Boğazı'nda dünyada ses getirecek büyük bir şampiyona organize edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Gelecek yıl İstanbul Boğaziçi Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası'na 3 binin üzerinde sporcu bekliyoruz, farklı yaş kategorileri olacak; elitler en üst seviye. Tabii kaliteli organizasyonlar yaptığınızda insanların size duyduğu saygı farklı noktalara gidiyor. Ülkemizde 3-4 tane böyle uluslararası kaliteli yarışlar yapınca Avrupa'da inanılmaz bir ilgi ve saygı duyulmaya başlandı. İki yıl önce tanıtmıştık bu Asya ve Avrupa projesini, insanlar hayran kaldı. Avrupa ve Asya federasyon başkanlarının da büyük desteği oldu. Dünyada ses getirecek bir organizasyon olacağına inanıyorum."

"İlk kez hakemlerimiz olimpiyatlarda görev aldı"

Paris Paralimpik Oyunları'nda ilk kez bir milli triatletin yarıştığını hatırlatan Yalçınkaya, "İlk kez hakemlerimiz Paris'te olimpiyatlarda görev aldı ki hala hakemleri olimpiyatlarda görev almayan yüz yıllık federasyonlar, camialar var. Biz bunu çok kısa sürede başardık. Sadece sporcu gelişimi değil, camianın bütünsel gelişimi için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni dönemde tesisleşmeye önem vereceklerini kaydeden Yalçınkaya, "Bakanlığımızın Yenimahalle'de tahsis ettiği yerde üç federasyonla tesisleşme yapılacak. İzmir'de, bir de Marmaris'te kamp merkezi için yer tahsisine başvurduk. Kampların yapılacağı tesisleri bu dönemde bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa'dan örnek alınan, 6-12 yaş arası çocuklar için bir eğitim modülü üzerinde çalıştıklarını aktaran Yalçınkaya, "Bu modülün sadece triatlon değil beş olimpik branşın altyapısını oluşturacağını düşünüyoruz. Bölgesel triatlon ligine başlamıştık, her yıl ikiye katlayan bir sayıyla gidiyoruz. Bu sene 1000'e yakın sporcumuz katıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sinem Francisca Tous, Gültigin Er ve Enes Kızılcık'tan beklentiler yüksek

Milli sporcuların gelişimi için İspanya protokolüyle çalıştıklarını anlatan Yalçınkaya, "Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yapılan Askeri Triatlon Şampiyonası'nda İspanya asıllı milli sporcumuz Sinem Francisca Tous da yarıştı ve ikinci oldu. Yine İspanya'da 3 yıldır kamp yapan Gültigin Er ve Enes Kızılcık da yarıştı, takım halinde de birinci oldular. Bu dönemde İspanya'yla ikili bir iş birliği protokolü imzaladık. Rusya'yla da bir protokol imzalamak üzereyiz. Önümüzdeki süreçte yine çok sıkı uluslararası ilişkilerle ikili kamplar ve organizasyonlar yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin bu sporda çok yeni olduğuna işaret eden Yalçınkaya, "Sporcularımız Gültigin, Enes, Sinem, geçen dönem İspanya'da birçok uluslararası sporcuyla kamp yaptı. Biz aynı kamp merkezlerini Türkiye'de oluşturmak istiyoruz. Şu anda Erzurum'daki yükseklik kampımız sürekli dolu, uluslararası ciddi rağbet görüyor. Spor turizmi anlamında ülkemize katkı sağlayacak kamp merkezleri yapmayı düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyası hedefine yönelik soruya Yalçınkaya, "Tarihimizde ilk kez gençler Avrupa kupalarında birincilik aldık. Hedefi direkt olimpiyat madalyası koymak gerçekçi olmaz. Avrupa, dünya şampiyonaları sonra olimpiyat olması lazım. Artık Avrupa şampiyonalarında ilk beşleri zorlamanın, ilk kez olimpiyatlarda yer almanın, paralimpik oyunlarına da daha fazla sporcuyla katılmanın çalışmalarını yapacağız." yanıtını verdi.

Triatlon okulu açmayı da önemli bulduklarını vurgulayan Yalçınkaya, "Triatlon okulu projesiyle birlikte yavaş yavaş madalyalar gelmeye başlayacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.