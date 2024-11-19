İstanbul'da Tarihi Triatlon Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstanbul'da Tarihi Triatlon Şampiyonası

Türkiye, Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonalarını 2025'te İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirecek.

19.11.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, tarihte ilk kez Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonalarını birlikte İstanbul Boğaziçi'nde yapacaklarını, organizasyona 3 binin üzerinde sporcunun katılmasını beklediklerini söyledi.

Ankara'da 5 Kasım'da yapılan 6. olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Yalçınkaya, yeni dönem projelerini, hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Yalçınkaya, 19 Haziran 2018'de olağanüstü genel kurulda seçilerek göreve başladıklarını, araya Kovid-19 döneminin girdiğini, bu süreçte federasyonu kurumsallaştırdıklarını belirtti.

"2018'de uluslararası iki yıl men cezası verilen bir federasyonu devraldık" diyen Yalçınkaya, "Uçan kuşa borcu olan bir federasyon yapısından şu anda uluslararası federasyonlardan ödüller alan, dünyada itibarı iyi noktalara gelmiş, uluslararası kurullarında Türk yetkililerin görev aldığı bir federasyon haline geldik." ifadelerini kullandı.

Birçok uluslararası organizasyonu Türkiye'ye taşıdıklarını anlatan Yalçınkaya, " Balıkesir'de yaptığımız Avrupa Şampiyonası yılın organizasyonu ödülünü aldı. Alanya'da yaptığımız Avrupa Yıldızlar Festivali, Avrupa'nın en iyi organizasyonu ödülünü aldı. Tabii Boğaziçi Triatlonu inanılmaz bir vizyon. 2025'te inşallah tarihte ilk kez iki kıta şampiyonasını bir arada yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin triatlonda çığır açtığını dile getiren Yalçınkaya, 7-8 Eylül 2025'te İstanbul Boğazı'nda dünyada ses getirecek büyük bir şampiyona organize edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Gelecek yıl İstanbul Boğaziçi Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası'na 3 binin üzerinde sporcu bekliyoruz, farklı yaş kategorileri olacak; elitler en üst seviye. Tabii kaliteli organizasyonlar yaptığınızda insanların size duyduğu saygı farklı noktalara gidiyor. Ülkemizde 3-4 tane böyle uluslararası kaliteli yarışlar yapınca Avrupa'da inanılmaz bir ilgi ve saygı duyulmaya başlandı. İki yıl önce tanıtmıştık bu Asya ve Avrupa projesini, insanlar hayran kaldı. Avrupa ve Asya federasyon başkanlarının da büyük desteği oldu. Dünyada ses getirecek bir organizasyon olacağına inanıyorum."

"İlk kez hakemlerimiz olimpiyatlarda görev aldı"

Paris Paralimpik Oyunları'nda ilk kez bir milli triatletin yarıştığını hatırlatan Yalçınkaya, "İlk kez hakemlerimiz Paris'te olimpiyatlarda görev aldı ki hala hakemleri olimpiyatlarda görev almayan yüz yıllık federasyonlar, camialar var. Biz bunu çok kısa sürede başardık. Sadece sporcu gelişimi değil, camianın bütünsel gelişimi için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni dönemde tesisleşmeye önem vereceklerini kaydeden Yalçınkaya, "Bakanlığımızın Yenimahalle'de tahsis ettiği yerde üç federasyonla tesisleşme yapılacak. İzmir'de, bir de Marmaris'te kamp merkezi için yer tahsisine başvurduk. Kampların yapılacağı tesisleri bu dönemde bitirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa'dan örnek alınan, 6-12 yaş arası çocuklar için bir eğitim modülü üzerinde çalıştıklarını aktaran Yalçınkaya, "Bu modülün sadece triatlon değil beş olimpik branşın altyapısını oluşturacağını düşünüyoruz. Bölgesel triatlon ligine başlamıştık, her yıl ikiye katlayan bir sayıyla gidiyoruz. Bu sene 1000'e yakın sporcumuz katıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sinem Francisca Tous, Gültigin Er ve Enes Kızılcık'tan beklentiler yüksek

Milli sporcuların gelişimi için İspanya protokolüyle çalıştıklarını anlatan Yalçınkaya, "Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yapılan Askeri Triatlon Şampiyonası'nda İspanya asıllı milli sporcumuz Sinem Francisca Tous da yarıştı ve ikinci oldu. Yine İspanya'da 3 yıldır kamp yapan Gültigin Er ve Enes Kızılcık da yarıştı, takım halinde de birinci oldular. Bu dönemde İspanya'yla ikili bir iş birliği protokolü imzaladık. Rusya'yla da bir protokol imzalamak üzereyiz. Önümüzdeki süreçte yine çok sıkı uluslararası ilişkilerle ikili kamplar ve organizasyonlar yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin bu sporda çok yeni olduğuna işaret eden Yalçınkaya, "Sporcularımız Gültigin, Enes, Sinem, geçen dönem İspanya'da birçok uluslararası sporcuyla kamp yaptı. Biz aynı kamp merkezlerini Türkiye'de oluşturmak istiyoruz. Şu anda Erzurum'daki yükseklik kampımız sürekli dolu, uluslararası ciddi rağbet görüyor. Spor turizmi anlamında ülkemize katkı sağlayacak kamp merkezleri yapmayı düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyası hedefine yönelik soruya Yalçınkaya, "Tarihimizde ilk kez gençler Avrupa kupalarında birincilik aldık. Hedefi direkt olimpiyat madalyası koymak gerçekçi olmaz. Avrupa, dünya şampiyonaları sonra olimpiyat olması lazım. Artık Avrupa şampiyonalarında ilk beşleri zorlamanın, ilk kez olimpiyatlarda yer almanın, paralimpik oyunlarına da daha fazla sporcuyla katılmanın çalışmalarını yapacağız." yanıtını verdi.

Triatlon okulu açmayı da önemli bulduklarını vurgulayan Yalçınkaya, "Triatlon okulu projesiyle birlikte yavaş yavaş madalyalar gelmeye başlayacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İstanbul Boğazı, İstanbul, Türkiye, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'da Tarihi Triatlon Şampiyonası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:41 İskandinavlar hazırlıklara başladı Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler İskandinavlar hazırlıklara başladı! Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
16:27 Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü Tekirdağ kıyıları kırmızı renge büründü
16:19 Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek
16:15 Ünlü hava yolu firması iflas başvurusunda bulundu Ünlü hava yolu firması iflas başvurusunda bulundu
16:09 Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin rahatsızlığı için ekti, şimdi siparişlere yetişemiyor
15:58 Malatya’da yıkım esnasında göçük Kepçe operatörü enkaz altında kaldı Malatya'da yıkım esnasında göçük! Kepçe operatörü enkaz altında kaldı
15:54 Erling Haaland’ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi Erling Haaland'ın tek tabaklık akşam yemeği herkesi şaşkına çevirdi
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:48 Dev bankadan Türkiye’de enflasyon tahmini Dev bankadan Türkiye'de enflasyon tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 12:12:33. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Tarihi Triatlon Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.