Putin tezahüratını protesto eden Ukraynalılardan, Fenerbahçe'ye çağrı: O taraftarları stada almayın - Son Dakika
Üye Girişi

Putin tezahüratını protesto eden Ukraynalılardan, Fenerbahçe'ye çağrı: O taraftarları stada almayın

28.07.2022 18:10
Putin tezahüratını protesto eden Ukraynalılardan, Fenerbahçe'ye çağrı: O taraftarları stada almayın

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar dün akşam oynanan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında bir grup Fenerbahçe taraftarının 'Putin' tezahüratı yapması üzerine protesto gösterisi düzenledi. Yaşanan olay nedeniyle sarı-lacivertli camiayı suçlamadıklarını belirten Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Aliya Usenova, "Bunu yapan taraftarlar çok fanatikler kendilerini tutamadılar. Bu kişiler için en büyük ceza para cezasından ziyade sizin tarafınızdan kınama almak ve bir daha stada alınmamaları." dedi.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de bir grup taraftarın statta yaptığı Vladimir Putin tezahüratı, tüm dünyada gündem oldu. Yaşanan olaylar üzerine İstanbul'da bulunan Ukraynalılar protesto gösterisi düzenledi.

SURİYE'DE ŞEHİT OLAN TÜRK ASKERLERİNİN İSİMLERİNİ BAĞIRDILAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda dün akşam Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşmasında konuk takımın 57'nci dakikada öne geçmesinin ardından bazı Fenerbahçe taraftarları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yaptı. İstanbul'da yaşayan Ukrayna vatandaşları bugün saat 15.00'da Beyoğlu'nda bir araya gelerek tezahürat yapan taraftarları protesto etti. Ukraynalılar 2020 yılında Suriye'de şehit olan Türk askerlerinin isimlerini bağırdı.

"KULÜBÜNÜZÜ YA DA TARAFTARLARINIZI SUÇLAMIYORUZ"

Protestocular yaptıkları basın açıklamasında Fenerbahçe Kulübü'nün yöneticilerine çağrıda bulunarak o taraftarların bulunması ve bir daha stada sokulmamasını istedi. Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Aliya Usenova, "Şimdi ben Fenerbahçe Kulübüne seslenmek istiyorum. Daha önce de söylediğimiz gibi biz olanlardan dolayı sizin kulübünüzü ya da taraftarlarınızı suçlamıyoruz.

"O KİŞİLERİ BİR DAHA STADA ALMAYIN"

Ne yazık ki bazı yerlerde bazı gruplar arasında yanlış davranan kişiler vardır ve siz kesinlikle bundan dolayı sorumlu değilsiniz. Yalnız sizden bundan dolayı bir ricamız var. Sizin bir spor kulübü olarak o kişileri bulmak gerekli cezaları getirme imkanınız vardır. Bunu yapan taraftarlar çok fanatikler kendilerini tutamadılar. Bu kişiler için en büyük ceza para cezasından ziyade sizin tarafınızdan kınama almak ve bir daha stada alınmamaları. Ukrayna vatandaşları ve vefat edenler için o kişileri bulun ve o kişileri kınayın" dedi.

YORUMLAR
500
Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra 'Vladimir Putin' tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra 'Vladimir Putin' tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi Ahmet Çakar: Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak, UEFA 'acil' koduyla toplandı Ahmet Çakar: Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak, UEFA 'acil' koduyla toplandı

Vladimir Putin, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Putin tezahüratını protesto eden Ukraynalılardan, Fenerbahçe'ye çağrı: O taraftarları stada almayın - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 18:10:47. #1.12#
SON DAKİKA: Putin tezahüratını protesto eden Ukraynalılardan, Fenerbahçe'ye çağrı: O taraftarları stada almayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement