Üye Girişi
İstanbul Sinopspor dayanışma yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

İstanbul Sinopspor dayanışma yemeğinde bir araya geldi

30.01.2022 11:41

- İstanbul Sinopspor dayanışma yemeğinde bir araya geldi Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden İstanbul Sinopspor'da camianın önde gelen isimleri ve taraftarlar, dayanışma yemeğinde bir araya geldi.

- İstanbul Sinop spor dayanışma yemeğinde bir araya geldi

İSTANBUL - Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden İstanbul Sinopspor'da camianın önde gelen isimleri ve taraftarlar, dayanışma yemeğinde bir araya geldi.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden İstanbul Sinopspor'da dayanışma yemeği düzenlendi. İstanbul Sinopspor Başkanı Rafet Orhan ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Teknik Direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'ın eski yöneticisi Yusuf Günay, spor yazarı Atilla Gökçe ve İstanbul Sinopsporlu yöneticiler ile taraftarlar katılım gösterdi. 44 yıllık bir kulüp olduklarını ifade eden Başkan Rafet Orhan, "Bu emeklerin alın terlerinin akıl terlerinin taçlanmasını istiyoruz. Allah'a şükürler olsun, şu iki dönemi lider olarak bitirdik. Lig sonunda da üçüncülüğe çıkmak için transferlerimizi yaptık. Başta hocamız olduğu gibi spor kamuoyundan ve Sinoplular adına çok büyük destek alıyoruz. Ben şunu hep söylüyorum; Sinoplular birlik ve beraberliğe çok tutkun insanlardır. Allah nasip ederse bizim çabalarımızla TFF 3. Lig'e çıkacağız" şeklinde konuştu.

Atilla Gökçe: "Futboldaki varlıklarını Sinopspor ismi altında göstersinler"

Spor yazarı Atilla Gökçe ise Sinop'u temsil edecek olan takımın Sinopspor adı altında birleşmesini istediğini vurgulayarak, "Amatörlük aşamasında çok çile çekti, Sinop temsili uğruna. Sinop vilayetini temsil etmek için. İstanbul'daki Sinopluları bir arada tutmak, sosyal bir dayanışma oluşturmak için. Çok yorgun bir kulüpten söz ediyoruz. Şimdi onlar çok taze bir heyecan içerisindeler. 3. Lig'e yükselmek için bu sezon sonunda inşallah büyük çaba sarf ediyorlar. 3. Lig'e çıktıktan sonra onlara bir tavsiyem olacak. Kızdırabilirim onları. Sinop ilindeki ilgililerle otursunlar, anlaşsınlar. Sinopspor olarak, İstanbul Sinopspor olarak değil, futboldaki varlıklarını göstersinler. Türkiye'de en beğendiğim illerden biri Sinop. Ben Sinop'u görmeden aşık oldum. Sinoplu kardeşlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural: "Yemekte bizim de tuzumuz olsun diye buraya geldik"

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural da düzenlenen organizasyona katkıda bulunmak için geldiklerinin altını çizerek şu cümlelere yer verdi:

"Futbol bir spor falan değil, buradaki Sinopluları birleştiren çok önemli bir sosyal olay. O şehrin tanıtımını yapan çok önemli sosyal olay. Arkadaşlarımız da bunun bilincinde valimizle konuştu. Hepsi çok sıcak bakıyorlar. Bir dayanışma olayı bu. Bu akşam da dayanışmanın örneği. Takıma bir imkan sağlamak adına yapıldı. Biz de Atilla abi ile birlikte yemekte tuzumuz olsun diye buraya geldik."

Adil Yıldız: "Bu yıl bu takımı 3. lige çıkarmak istiyoruz"

İstanbul Sinopspor Başkan Vekili Adil Yıldız, 3. Lig parolasıyla yola çıktıklarını vurgulayarak, "1977'de kurulan bir kulüpten bahsediyoruz. Formalar evlerde yıkanıyordu şimdi forma derdi yok ama şu anda siyasette, sanayide, insan yatırımında henüz hak ettiği değeri bulmayan ilin çocuklarıyız. Onun için 20-30 tane deli kafaya koyduk. Takımı bu sene 3. Lig'e çıkarmak istiyoruz. Hem ulusal basında yer alarak hem iş adamları olarak hem Sinop'un kanaat önderi olarak Sinop'u, İstanbul'da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu anlamda Başkan Rafet Orhan çok hedefi olan bir insan. Biz de bu hedefte devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Yusuf Günay: "Her türlü desteği Sinopspor'a vereceğiz"

Galatasaray'ın eski yöneticisi Yusuf Günay, İstanbul Sinopspor'a destek vereceklerini belirterek, "Öncelikle Rafet başkanı böyle bir gece düzenlediği için kutluyorum. Sinopspor, Sinopluların gururu olmaya devam ediyor, lider durumda. Ümit ediyoruz ki bu sene şampiyon olacak. Biz de elimizden gelen her türlü desteği Sinopspor'a vereceğiz. Bunu da hak ediyor" diye konuştu.

Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Ünsal da geceye imzalı forma göndererek katkıda bulundu.

İstanbul Sinopspor dayanışma yemeğinde bir araya geldi
İstanbul Sinopspor dayanışma yemeğinde bir araya geldi
İstanbul Sinopspor dayanışma yemeğinde bir araya geldi
İstanbul Sinopspor dayanışma yemeğinde bir araya geldi
İstanbul Sinopspor dayanışma yemeğinde bir araya geldi
İstanbul Sinopspor dayanışma yemeğinde bir araya geldi

YORUMLAR
500

Amatör Lig, Sinopspor, İstanbul, Sinop, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İstanbul Sinopspor dayanışma yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika Spor


Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Yabancı kontenjan sorun oldu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor Yabancı kontenjan sorun oldu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor         
12:24
Katar medyasından gündem olacak analiz! Türkiye'nin Libya'da olması Avrupalıları çıldırttı Katar medyasından gündem olacak analiz! Türkiye'nin Libya'da olması Avrupalıları çıldırttı         
12:11
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
12:26 Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş
12:25 İstifa eden Abdulhamit Gül'e Kılıçdaroğlu'ndan övgü: Pozitif bir profili vardı
12:23 Yabancı kontenjan sorun oldu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor
12:22 Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li
12:10 Katar medyasından gündem olacak analiz! Türkiye'nin Libya'da olması Avrupalıları çıldırttı
11:50 Dehşet cinayetin detayları ortaya çıktı! Evlilik tartışmasında kadının boğazını kesmiş
11:38 Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar
11:24 Meteoroloji uyardı! Çığ tehlikesi bulunan 4 ili tek tek sıraladılar
11:11 Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yeni paylaşım: Kocamın duasını yaptık
11:01 Başakşehir'e bomba transfer! Premier Lig'den usta kanat geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 12:31:40. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Sinopspor dayanışma yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement