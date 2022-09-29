"İstanbul'u Koşuyorum" Avrupa Etabı, 'Ritim ve Hız' konseptiyle koşulacak - Son Dakika
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"İstanbul'u Koşuyorum" Avrupa Etabı, 'Ritim ve Hız' konseptiyle koşulacak

29.09.2022 15:48
"İstanbul'u Koşuyorum" Avrupa Etabı, 'Ritim ve Hız' konseptiyle koşulacak

Spor İstanbul'un düzenleyeceği "İstanbul'u Koşuyorum" Avrupa Etabı, 'Ritim ve Hız' konseptiyle koşulacak.

Spor İstanbul'un düzenleyeceği "İstanbul'u Koşuyorum" Avrupa Etabı, 'Ritim ve Hız' konseptiyle koşulacak.

Spor İstanbul, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren "İstanbul'u Koşuyorum" etkinlikleri düzenliyor. Her bir etabı İstanbul'un sembol noktalarında gerçekleştirilen "İstanbul'u Koşuyorum" yarışları 2022'de Asya ve Avrupa olmak üzere iki etaptan oluşacak. İstanbul'u Koşuyorum etaplarının bu seneki ilk yarışı 15 Mayıs Pazar günü Üsküdar'da, "Colour Run" konseptiyle düzenlendi. İstanbul'u Koşuyorum'un 2022'deki ikinci yarışı ise Avrupa yakasında 'Ritim ve Hız' konseptiyle Yenikapı'da koşulacak. İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı, 2 Ekim Pazar günü saat 08.00'de başlayacak. 5K, 5K Bayrak Yarışı ve 10K kategorilerinde düzenlenecek yarışlarda parkurun belirli noktalarında konumlanacak DJ kabinleri ve canlı müzik ekipleriyle, sporcuların parkur boyunca müzik eşliğinde koşması sağlanacak. 10K parkuru, Yenikapı'daki Langa otobüs durağından Sirkeci yönüne doğru başlayan yarış; Kumkapı, Cankurtaran, Sarayburnu'ndan devam edecek ve Gülhane Parkı Kapısı'nı geçtikten sonraki dönüşten tekrar geri dönerek başladığı yer olan Yenikapı'da sona erecek. 5K ve bayrak yarışı ise Yenikapı'daki Langa otobüs durağından Sirkeci yönüne doğru start alacak ve Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden 'U' dönüşü yaparak başladığı yer olan Yenikapı'da tamamlanacak.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Asya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'İstanbul'u Koşuyorum' Avrupa Etabı, 'Ritim ve Hız' konseptiyle koşulacak - Son Dakika

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