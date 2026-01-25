İstanbul'un göbeğinde olay! Maç bitti, taş ve sopalar havada uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İstanbul'un göbeğinde olay! Maç bitti, taş ve sopalar havada uçuştu

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'un göbeğinde olay! Maç bitti, taş ve sopalar havada uçuştu
25.01.2026 23:28  Güncelleme: 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'un göbeğinde olay! Maç bitti, taş ve sopalar havada uçuştu
Haber Videosu

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 16. haftasında İFA'nın evinde Bigaspor ile gerçekleşen maçın ardından taraftarlar arasında büyük bir kavga çıktı. Kavgada taraftarlar birbirlerine taş ve sopalar attı. Olaylar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, polis müdahalesi sonucu taraftarların dağıldığı belirtildi.

İstanbul Küçükçekmece'de, Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 16. haftasında İFA ile Biga spor arasında oynanan karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis müdahalesinin ardından taraftarlar, stat çevresinden ayrıldı.

TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 16. haftasında İFA evinde Biga spor ile saat 14.00'te karşı karşıya geldi. Müsabakanın tamamlanmasının ardından iki takımın taraftarları arasında tartışma yaşandı.

TAŞ VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Taraftarlar birbirlerine taş ve sopalar atarken, olaya görevli polisler müdahale etti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, polisin müdahalesi sonucu tarafların dağıldığı öğrenildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Kenti sağanak vurdu Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

23:20
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:08
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
21:59
Zirvede puan farkı açıldı Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 23:50:16. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde olay! Maç bitti, taş ve sopalar havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.