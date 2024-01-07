 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbulspor, Fenerbahçe'yi konuk etti - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbulspor, Fenerbahçe'yi konuk etti

Süper Lig'in 19'uncu haftasında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk etti. İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Sivasspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısında sahaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Fenerbahçe'de eksikler nedeniyle mecburi rotasyon yapıldı ve 7 oyuncu forma giyemedi. Milli oyuncu Mert Müldür ise 5 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Fenerbahçe taraftarları, maç öncesinde takımlarını yalnız bırakmadı ve tamamıyla dolan tribünlerde destek verdi.

İstanbulspor, Fenerbahçe\'yi konuk etti
07.01.2024 - 16:11,
Abone Ol

- İstanbulspor'da tek değişiklik

- İsmail Kartal'dan 3 değişiklik

-Mecburi rotasyon

-Sarı-lacivertli ekipte 7 eksik

- Mert Müldür 5 maç sonra

-Taraftar yalnız bırakmadı

Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL, - Süper Lig'in 19'uncu haftasında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Aleks Taşçıoğlu üstlendi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Süper Lig'in 18'inci haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısında sahaya çıktı. Yakın, sarı kart cezasını tamamlayan Demeaco Duhaney'e ilk 11'de şans verirken, Simon Deli'yi yedek soyundurdu. İstanbulspor, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı;

"Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Ndao, Jackson, Ethemi."

İSMAİL KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 18'inci haftasındaki Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kartal, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımına giden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku yerine Mert Müldür ve Serdar Aziz'e şans verdi. Tecrübeli teknik adam ayrıca sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yerine ise İsmail Yüksek'e formayı verdi. Fenerbahçe, İstanbulspor karşısına şu ilk 11 ile çıktı:

"Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko."

MECBURİ ROTASYON

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle mecburi rotasyonla sahaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlığı devam eden Becao'nun yerlerine savunmada Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans veren Kartal, sağ bekte ise Mert Müldür'e görev verdi.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 7 EKSİK

Fenerbahçe, İstanbulspor maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan Yandaş ise cezaları nedeniyle forma giyemedi.

MERT MÜLDÜR 5 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'de milli oyuncu Mert Müldür, 5 maç sonra sarı-lacivertli forma ile ilk 11'de yer aldı. Osayi-Samuel'in yokluğunda İstanbulspor maçına ilk 11'de görev alan Mert Müldür, son olarak Fatih Karagümrük maçında 11'de görevlendirilmişti.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe taraftarları, İstanbulspor deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Olimpiyat Stadı'ndaki maç öncesinde kendilerine ayrılan 26 bin 500 biletin tamamını tüketen sarı-lacivertliler, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbulspor, Mert Müldür, Fenerbahçe, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor, Fenerbahçe'yi konuk etti - Son Dakika


17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Son Dakika
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:18:45. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbulspor, Fenerbahçe'yi konuk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement