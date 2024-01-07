- İstanbulspor'da tek değişiklik

- İsmail Kartal'dan 3 değişiklik

-Mecburi rotasyon

-Sarı-lacivertli ekipte 7 eksik

- Mert Müldür 5 maç sonra

-Taraftar yalnız bırakmadı

Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL, - Süper Lig'in 19'uncu haftasında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Aleks Taşçıoğlu üstlendi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Süper Lig'in 18'inci haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısında sahaya çıktı. Yakın, sarı kart cezasını tamamlayan Demeaco Duhaney'e ilk 11'de şans verirken, Simon Deli'yi yedek soyundurdu. İstanbulspor, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı;

"Alp Arda, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Ndao, Jackson, Ethemi."

İSMAİL KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 18'inci haftasındaki Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kartal, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımına giden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku yerine Mert Müldür ve Serdar Aziz'e şans verdi. Tecrübeli teknik adam ayrıca sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yerine ise İsmail Yüksek'e formayı verdi. Fenerbahçe, İstanbulspor karşısına şu ilk 11 ile çıktı:

"Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko."

MECBURİ ROTASYON

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle mecburi rotasyonla sahaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlığı devam eden Becao'nun yerlerine savunmada Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans veren Kartal, sağ bekte ise Mert Müldür'e görev verdi.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 7 EKSİK

Fenerbahçe, İstanbulspor maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan Yandaş ise cezaları nedeniyle forma giyemedi.

MERT MÜLDÜR 5 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'de milli oyuncu Mert Müldür, 5 maç sonra sarı-lacivertli forma ile ilk 11'de yer aldı. Osayi-Samuel'in yokluğunda İstanbulspor maçına ilk 11'de görev alan Mert Müldür, son olarak Fatih Karagümrük maçında 11'de görevlendirilmişti.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe taraftarları, İstanbulspor deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Olimpiyat Stadı'ndaki maç öncesinde kendilerine ayrılan 26 bin 500 biletin tamamını tüketen sarı-lacivertliler, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.