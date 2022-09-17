İstanbulspor kalecisinden Beşiktaş maçında inanılmaz hata! Dokunmasa gol geçersiz olacaktı - Son Dakika
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İstanbulspor kalecisinden Beşiktaş maçında inanılmaz hata! Dokunmasa gol geçersiz olacaktı

17.09.2022 20:50
İstanbulspor kalecisinden Beşiktaş maçında inanılmaz hata! Dokunmasa gol geçersiz olacaktı

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada inanılmaz bir pozisyon yaşandı. İstanbulspor kalecisi David Jensen, akılalmaz bir hata yaparak topu ağlarında gördü. Çift vuruş kullanan N'Koudou'nun şutuna kimse dokunmamış olsaydı gol geçersiz sayılacaktı. Ancak Jensen'in müdahalesi nedeniyle gol geçerlilik kazandı ve Beşiktaş öne geçti.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Mücadelede siyah-beyazlılar ilginç bir gole imza attı.

JENSEN TOPU TUTAMADI

Mücadelenin 6. dakikasında İstanbulspor ceza sahası önünde çift vuruş kazanan Beşiktaş'ta topun başına N'Kouodu geçti. Yıldız futbolcunun vuruşunda, topu kontrol etmek isteyen İstanbulspor kalecisi Jensen başarılı olamadı ve kalesinde golü gördü. Ancak ilginç bir detay dikkat çekti.

Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktı
Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktı
Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktı
Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktı
Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktı
Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktı
Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktı
Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktı

GOL GEÇERLİ SAYILDI

Çift vuruş olmasından dolayı Jensen, N'Koudou'nun şutunda topa hiç dokunmasaydı gol geçerli sayılmayacaktı. Ancak Danimarkalı kalecinin topun kontrolünü sağlamak için yaptığı müdahale sonucu gol geçerli sayıldı.

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