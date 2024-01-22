 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: İstanbulspor, futbol üreten bir takım - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: İstanbulspor, futbol üreten bir takım

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanla ayrıldı. Maç sonrası basın açıklaması yapan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, takımın her zaman pozitif ve olumlu futbol ürettiğini belirtti ve gelecek maçlarda da aynı performansı sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: İstanbulspor, futbol üreten bir takım
22.01.2024 - 23:20,
Abone Ol

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kazandıkları Kayserispor maçı sonrası yaptığı basın açıklamasında, "İstanbulspor, futbol üreten bir takım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup eden İstanbulspor, sahadan 3 puanla ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Kayserispor'un içerisinde bulunduğu durum, son 6 haftalık serüveni bize mental bir strateji oluşturma şansı vermişti. Yani maçı 0-0 taşıyabildiğimiz her dakika Kayserispor açısından daha fazla kaosa dönüşeceğini öngörmüştük. Düşündüğümüz gibi de oldu. Gol beklentisi oranlarına baktığımız zaman zaten daha çok alan bulan daha çok gole yakın olan takım bizdik. Çok garip goller kaçırdık. Şükür ki biz kazandık. Şimdi burada içinde bulunduğumuz durum belli burada hayal satmamıza gerek yok. İstanbulspor kurulduğu günden bu yana sahaya nerede olursa olsun kazanmak için çıkan olumlu futbol üretmek için çıkan bir takım. Her zaman pozitif futbol üreten bir takım. Futbol üreten bir takım. Oyuncu üreten bir kulüp, bir camia. Giderek kalitesi ya da talebi düşmekte olan Türk futboluna bundan sonraki 17 maç boyunca olumlu değer üretme olacak. Futbol anlamında, 17 maç sonra nerede olacağımıza bakacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor, Kayserispor, Futbol, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: İstanbulspor, futbol üreten bir takım - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:30:51. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: İstanbulspor, futbol üreten bir takım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement