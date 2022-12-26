Oyundan çıkarken Okan Buruk'u sinirlendiren Torreira'dan açıklama geldi: Bende insanım - Son Dakika
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Oyundan çıkarken Okan Buruk'u sinirlendiren Torreira'dan açıklama geldi: Bende insanım

26.12.2022 09:12

İstanbulspor'u mağlup ederek Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da Lucas Torreira oyundan çıkarken zaman geçirdiği için sarı kart görerek, cezalı duruma düştü. Teknik direktör Okan Buruk'un da tepki gösterdiği Uruguaylı yıldız, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Tepkilere yanıt veren Torreira, "Lideriz ama Noel Baba bana aptalca bir sarı kart hediye etti. Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u 2-1 yenerek iki yıl aranın ardından liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılarda, Lucas Torreira gördüğü sarı kartla taraftarın ve teknik direktör Okan Buruk'un tepkisini çekti.

OKAN BURUK'U SİNİRLENDİRDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Lucas Torreira, mücadelenin son dakikalarında yerini Sergio Oliveira'ya bıraktı. Oyundan çıkarken ağır hareketler yapan futbolcu, hakem Abdülkadir Bitigen tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Sivasspor maçında cezalı duruma düşen Uruguaylı, teknik direktör Okan Buruk'u da sinirlendirirken gece saatlerinde sürpriz bir paylaşımda bulundu.

"BEN DE İNSANIM"

Lucas Torreira kendisine gelen tepkilere sosyal medyadan tepkilere cevap verdi. Uruguaylı yıldız yaptığı açıklamada, "Noel geldi. Lideriz ama Noel Baba bana aptalca bir sarı kart hediye etti. Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

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Lucas Torreira, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyundan çıkarken Okan Buruk'u sinirlendiren Torreira'dan açıklama geldi: Bende insanım - Son Dakika
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