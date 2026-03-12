İşte futbol bu! Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor

Norveç'in 53 bin nüfuslu küçük kasabası Bodo'nun takımı Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Favori gösterilmediği mücadelede Sporting Lizbon'u 3-0 mağlup eden Norveç temsilcisi çeyrek final için önemli bir avantaj yakaladı.

SPORTING LİZBON'U 3 GOLLE GEÇTİLER

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları kapsamında sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayan Bodo/Glimt, etkili bir performans ortaya koydu. Norveç ekibi rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi tur kapısını araladı. Turun rövanş karşılaşmaları 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

DEVLERİ DEVİRDİLER

Bodo/Glimt, turnuva boyunca elde ettiği sonuçlarla Avrupa futbolunun dikkatini çekti. Norveç temsilcisi grup aşamasında Manchester City'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Son hafta karşılaşmasında ise deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı ve ilk 24 takım arasına girerek üst tura yükseldi.

AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİN KAPISINDAN DÖNDÜLER

Norveç ekibi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamasa da Avrupa Ligi'nde önemli bir başarı elde etti. Bodo/Glimt çeyrek finalde Lazio'yu eledi ancak yarı finalde Tottenham'a elenerek turnuvaya veda etti.

GALATASARAY İLE DE KARŞILAŞTILAR

Bodo/Glimt, Ekim ayında Türkiye'de Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip Norveç temsilcisini 3-1 mağlup etti.

Bodo/Glimt, turnuva boyunca Manchester City ve Atletico Madrid gibi devleri mağlup ederken Tottenham ve Borussia Dortmund ile de berabere kalmayı başardı.

BAŞARININ MİMARI: KJETIL KNUTSEN

Takımın yakaladığı istikrarlı başarının arkasındaki isimlerden biri teknik direktör Kjetil Knutsen oldu. 57 yaşındaki çalıştırıcı, 2018 yılından bu yana Bodo/Glimt'in başında görev yapıyor. Knutsen yönetimindeki Norveç temsilcisi bu süreçte ligde dört şampiyonluk elde etti.