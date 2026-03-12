İşte futbol bu! Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte futbol bu! Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor

İşte futbol bu! Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor
12.03.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

53 bin nüfuslu Bodo kasabasının takımı Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'u 3-0 yenerek sürpriz sonuçlarına bir yenisini ekledi ve çeyrek final için büyük avantaj yakaladı.

Norveç'in 53 bin nüfuslu küçük kasabası Bodo'nun takımı Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Favori gösterilmediği mücadelede Sporting Lizbon'u 3-0 mağlup eden Norveç temsilcisi çeyrek final için önemli bir avantaj yakaladı.

SPORTING LİZBON'U 3 GOLLE GEÇTİLER

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları kapsamında sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayan Bodo/Glimt, etkili bir performans ortaya koydu. Norveç ekibi rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi tur kapısını araladı. Turun rövanş karşılaşmaları 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

DEVLERİ DEVİRDİLER

Bodo/Glimt, turnuva boyunca elde ettiği sonuçlarla Avrupa futbolunun dikkatini çekti. Norveç temsilcisi grup aşamasında Manchester City'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.

İşte futbol bu! Kasaba dünya devlerini sahadan siliyor

Son hafta karşılaşmasında ise deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı ve ilk 24 takım arasına girerek üst tura yükseldi.

AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİN KAPISINDAN DÖNDÜLER

Norveç ekibi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamasa da Avrupa Ligi'nde önemli bir başarı elde etti. Bodo/Glimt çeyrek finalde Lazio'yu eledi ancak yarı finalde Tottenham'a elenerek turnuvaya veda etti.

GALATASARAY İLE DE KARŞILAŞTILAR

Bodo/Glimt, Ekim ayında Türkiye'de Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip Norveç temsilcisini 3-1 mağlup etti.

Bodo/Glimt, turnuva boyunca Manchester City ve Atletico Madrid gibi devleri mağlup ederken Tottenham ve Borussia Dortmund ile de berabere kalmayı başardı.

İşte futbol bu! Kasaba dünya devlerini sahadan siliyor

BAŞARININ MİMARI: KJETIL KNUTSEN

Takımın yakaladığı istikrarlı başarının arkasındaki isimlerden biri teknik direktör Kjetil Knutsen oldu. 57 yaşındaki çalıştırıcı, 2018 yılından bu yana Bodo/Glimt'in başında görev yapıyor. Knutsen yönetimindeki Norveç temsilcisi bu süreçte ligde dört şampiyonluk elde etti.

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte futbol bu! Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray’ın da böyle bir talebi varmış Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

14:33
Serdar Dursun’dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
Serdar Dursun'dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:47
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:40:59. #7.12#
SON DAKİKA: İşte futbol bu! Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.