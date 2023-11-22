Torbalar netleşti! İşte EURO 2024\'teki muhtemel rakiplerimiz

Avrupa Şampiyonası eleme grubunu lider olarak bitiren A Milli Takımımızın EURO 2024 kura çekimine hangi torbadan katılacağı da netleşti.

RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

Grubunu lider tamamlayarak EURO 2024'e gitmeye hak kazanan Türkiye, kura çekimine 2. torbadan katılacak.

İşte torbalar;