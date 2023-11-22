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Torbalar netleşti! İşte EURO 2024'teki muhtemel rakiplerimiz - Son Dakika

Torbalar netleşti! İşte EURO 2024'teki muhtemel rakiplerimiz

Grubunu lider tamamlayarak EURO 2024'e gitmeye hak kazanan A Milli Takımımız, kura çekimine 2. torbadan katılacak. 2. torbada Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya yer alıyor.

Torbalar netleşti! İşte EURO 2024\'teki muhtemel rakiplerimiz
22.11.2023 - 01:31,  Güncelleme: 01:36
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Avrupa Şampiyonası eleme grubunu lider olarak bitiren A Milli Takımımızın EURO 2024 kura çekimine hangi torbadan katılacağı da netleşti.

RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

Grubunu lider tamamlayarak EURO 2024'e gitmeye hak kazanan Türkiye, kura çekimine 2. torbadan katılacak.

İşte torbalar;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Torbalar netleşti! İşte EURO 2024'teki muhtemel rakiplerimiz - Son Dakika


Son Dakika
01:31 Torbalar netleşti! İşte EURO 2024'teki muhtemel rakiplerimiz
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SON DAKİKA: Torbalar netleşti! İşte EURO 2024'teki muhtemel rakiplerimiz - Son Dakika
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