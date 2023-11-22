Torbalar netleşti! İşte EURO 2024'teki muhtemel rakiplerimiz
Grubunu lider tamamlayarak EURO 2024'e gitmeye hak kazanan A Milli Takımımız, kura çekimine 2. torbadan katılacak. 2. torbada Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya yer alıyor.
22.11.2023 - 01:31,
Güncelleme: 01:36
Avrupa Şampiyonası eleme grubunu lider olarak bitiren A Milli Takımımızın EURO 2024 kura çekimine hangi torbadan katılacağı da netleşti.
RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU
Grubunu lider tamamlayarak EURO 2024'e gitmeye hak kazanan Türkiye, kura çekimine 2. torbadan katılacak.
İşte torbalar;
- 1. Torba; Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika
- 2. Torba; TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya
- 3. Torba; Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya
- 4. Torba; İtalya, Sırbistan, İsviçre, Playoff'tan gelecek 3 takım
Alper Kızıltepe
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