İtalya, Bulgaristan'ı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Spor

İtalya, Bulgaristan'ı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

İtalya, Bulgaristan\'ı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya, Bulgaristan'ı 3-0 yenerek galibiyetini sürdürdü. İtalya, yarın Türkiye ile karşılaşacakken, Bulgaristan ise Fransa ile mücadele edecek.

17.05.2024 21:41
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Salon: Antalya

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Erdal Akıncı

İtalya: Cambi, Nervini, Bonifacio, Antropova, Bosetti, Akrari (Spirito, Fersino, Omoruyi)

Bulgaristan: Yordanova, Saykova, Stoyanova, Paskova, Krivoshiyska, Barakova (Becheva, Dudova, Pashkuleva, Guncheva, Todorova, Rachkovska)

Setler: 25-11, 25-22, 25-19

Süre: 73 dakika (18, 27, 28)

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde İtalya ile Bulgaristan karşılaştı.

Müsabakadan 3-0 üstünlükle ayrılan İtalya, Milletler Ligi'nde 14 Mayıs'taki ilk maçında Polonya'ya 3-0 yenilmiş, dün oynadığı ikinci karşılaşmasında Almanya'yı 3-1 yenmişti.

İtalya, yarın "Filenin Sultanları" ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 14 Mayıs'ta Hollanda'ya, ikinci karşılaşmasında dün Japonya'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olan Bulgaristan ise dördüncü mücadelesine yarın saat 17.00'de Fransa karşısında çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İtalya, Bulgaristan'ı 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika

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