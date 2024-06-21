İtalya Futbol Efsanesi Roberto Baggio Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor
BBC

İtalya Futbol Efsanesi Roberto Baggio Saldırıya Uğradı

İtalya Futbol Efsanesi Roberto Baggio Saldırıya Uğradı

İtalya'nın futbol efsanelerinden Roberto Baggio, İspanya-İtalya arasındaki EURO 2024 maçını izlerken evine giren soyguncuların saldırısına uğradı. Silahlı çeteye müdahale etmeye çalışan Baggio, başına tabanca kabzasıyla vuruldu ve yaralandı. Soygun sonrası Baggio ve ailesi bir odaya kilitlendi ve soyguncular evden mücevher, saat ve nakit para çalarak kaçtı. Olayın ardından Baggio'nun başına birkaç dikiş atıldı ve ailesinin durumu iyi. Destek mesajları ise spor ve siyaset dünyasından geldi.

21.06.2024 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın futbol efsanelerinden Roberto Baggio dün gece İspanya-İtalya arasındaki EURO 2024 maçını izlerken evine giren soyguncuların saldırısına uğradı.

57 yaşındaki eski oyuncunun kuzeydeki Vicenza kenti yakınlarındaki villasına dün gece yerel saatle 22 civarında 5 soyguncu girdi.

Yerel basındaki haberlere göre silahlı çeteye müdahale etmeye çalışan Baggio, başına tabanca kabzasıyla vurulması sonucu yaralandı.

Baggio ve ailesini bir odaya kilitleyen soyguncular evden mücevher, saat ve nakit para çalarak kaçtı.

Soygunda çalınan kıymetli eşyanın toplam değeri henüz açıklanmadı.

Yaklaşık 40 dakika süren soygun sonrası Baggio kilitli kapıyı kırarak polisi aradı.

Hastaneye kaldırılan eski futbolcunun başına birkaç dikiş atıldığı, ailesinin durumunun da iyi olduğu belirtiliyor.

Roberto Baggio, Altavilla Vicentina kasabasında kırsal ve soyutlanmış bir alandaki villasında eşi ve üç çocuğuyla birlikte yaşıyor.

Olay sonrası ANSA haber ajansına bir açıklama yapan Baggio, “Neyse ki yaşadığımız şiddet yalnızca birkaç dikiş ve morluğa yol açtı, ama çok fazla korkuya da sebep oldu. Şimdi korkunun üstesinden gelmek gerekecek” dedi.

Destek mesajları

Baggio’ya spor ve siyaset dünyasından destek mesajları geldi.

Olayın yaşandığı Veneto bölgesinin başkanı Luca Zaia, “futbolumuzun ve bölgemizin sembol şampiyonu” dediği eski oyuncu ve ailesine saldıran “haydutların adalete teslim edileceği” sözü verdi.

Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de yaşananları “utanç verici” diye niteledi ve “Polise güvenim sonsuz, umarım bu suçlular bir an önce tespit edilir ve hoşgörüsüz bir şekilde cezalandırılır" dedi.

İtalya Milli Takımı’nda oynadığı dönemde “ilahi at kuyruğu” (divin codino) lakabıyla anılan Roberto Baggio, 2004'te sahalara veda etmeden önce aralarında AC Milan, Inter Milan, Juventus ve Fiorentina'nın da olduğu birinci lig takımlarında forma giydi.

Baggio, üç Dünya Kupası'nda gol atan tek İtalyan.

1993’te yılın futbolcusu seçilerek Ballon d'Or ödülüne layık görüldü.

1994’te ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalya'yı finale taşıdı ancak kritik bir penaltıyı kaçırması kupayı Brezilya'ya kazandırdı.

Baggio 2015’te verdiği bir söyleşide, yıllar sonra bile bu anın “hala aklından çıkmadığını” söylemişti.

Kaynak: BBC

Siyaset, İspanya, Futbol, İtalya, Spor, Suç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya Futbol Efsanesi Roberto Baggio Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

15:34 Fenerbahçeliler öfkeli Trabzonspor, Ozan Tufan’la anlaştı Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı
15:19 Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi
14:59 İstanbul’da ne kadar yabancı yaşıyor İmamoğlu’nun verdiği rakam ile Göç İdaresi’nin verdiği rakam arasında uçurum var İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin verdiği rakam arasında uçurum var
14:32 Nüfusunun yüzde 98’i Müslüman olan Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
13:59 Doğum teşvik paketi geliyor Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada
16:13 Batshuayi’nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun
15:58 Kanarya ilk transferini yaptı Fenerbahçe’de 2 imza birden Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe'de 2 imza birden
15:12 Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
14:57 Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu
14:21 Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde
14:04 Göbeklitepe’de ağlamanın bedeli 69 bin lira Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 16:54:55. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya Futbol Efsanesi Roberto Baggio Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement