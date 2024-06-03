İtalya Milli Futbol Takımı, Türkiye ile hazırlık maçına çıkacak - Son Dakika
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İtalya Milli Futbol Takımı, Türkiye ile hazırlık maçına çıkacak

İtalya Milli Futbol Takımı, Türkiye ile hazırlık maçına çıkacak

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde Türkiye ile yapacakları hazırlık maçının oyuncularının durumunu görmek açısından önemli olduğunu belirtti. Spalletti, Türkiye'nin kaliteli bir takım olduğunu ve zorlu bir maç beklediklerini söyledi. İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli ise Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu ve kolay bir maç olmayacağını ifade etti.

03.06.2024 17:53
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İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde yarın Türkiye ile yapacakları hazırlık maçının oyuncularının son durumunu görme açısından iyi bir sınav olacağını söyledi.

Luciano Spalletti, İtalya Milli Takımı'nın Floransa yakınındaki kamp merkezinde düzenlenen basın toplantısına, Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncularından Nicolo Fagioli ile katıldı.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Spaletti, "Türkiye'ye karşı oyuncularımın son durumunu görmek istiyorum. Bizim için iyi bir test olacak. Genç oyuncularımı da görmek istiyorum. Kadro hakkında çok da fazla konuşamam, hazırlık maçları ve antrenmanlara göre 27 kişilik son kadromuzu şekillendireceğiz. Yarınki maçta oyuncu değişiklik haklarımızın tamamını kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Spaletti, A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkındaki soru üzerine, "Vincenzo Montella'yı çok iyi tanıyorum. Hoca olarak Türkiye'de çalıştırdığı Adana Demirspor'da da çok başarılı oldu ve kalitesini gösterdi. Türkiye çok kaliteli bir takım, çok hızlı hücum oyuncuları var. Büyük ve önemli takımlarda oynayan futbolculara sahipler. Daha önce önemli rakipleri de yendiler. Çok zorlu bir maç olacak. Yapmak istediklerimizi görmek adına çok önemli bir maç oynayacağız." şeklinde konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda takımına güvendiğinin altını çizen Spaletti, şunları kaydetti:

"EURO 2024'ten çok umutluyum. Takımım çok ciddi ve dikkatli bir şekilde çalışıyor. Yoğun bir tempoda devam ediyoruz. İyi bir yoldayız. Sorumluluğumuzun farkındayız, en iyisini yapmaya çalışacağız. Yavaş yavaş oyunumuzun oturduğunu görmek istiyorum. Dışarıda kalan oyuncuları belirlemek hiç kolay olmayacak, bu oyuncular daha sonra da kadromuzda olacaktır. Hazırlık maçları bizim için çok önemli, oyuncuların bu maçlarda istediğimiz oyuna vereceği cevap da bizim için değerli."

Fagioli: "Kolay bir maç olmayacak"

İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli, Türkiye ile çok zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, "Türkiye çok güçlü bir takım. Dostluk maçı olmasına rağmen kolay bir maç olmayacak. Hakan Çalhanoğlu gibi dünya çapında önemli bir oyuncuları var. Onunla birkaç kez saha dışında da görüştüm." ifadelerini kullandı.

Yasadışı bahis nedeniyle 7 ay ceza alan ve sahalardan uzak kalan Fagioli, "20 Mayıs'ta oynadığımız Bologna maçıyla sahalara döndüm. Yedi ay benim için çok uzun geçti ve şimdi Avrupa Şampiyonası kadrosuna davet edildim. Şu an 30 oyuncuyuz, son kadroya hoca karar verecek. Ben de şampiyonaya gidecek kadroda olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Luciano Spalletti'nin kendisinden beklentisini bildiğini dile getiren 23 yaşındaki futbolcu, "Modern futbola adapte olmak gerek. Teknik adamlar bizden çok farklı şeyler bekliyor. Şampiyonada başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Yedi ay futboldan uzak kalınca aday kadroya davet edilmeme açıkçası ben de şaşırdım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İtalya Milli Futbol Takımı, Türkiye ile hazırlık maçına çıkacak - Son Dakika

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