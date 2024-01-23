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Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu

İtalya Süper Kupa final maçında Napoli ile Inter karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Inter, rakibini son dakikalarda Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Hakan Çalhanoğlu\'nun Inter\'i İtalya Süper Kupası\'nın sahibi oldu
23.01.2024 - 00:07,  Güncelleme: 00:18
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İtalya Süper Kupa final maçında Napoli ile Inter Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kozlarını paylaştı.

TEK GOL MARTINEZ'DEN GELDİ

Napoli ile Inter arasında oynanan karşılaşmada Inter 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in kaydettiği gol ile rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.

HAKAN 90 DAKİKA OYNADI

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kalırken, Napoli'de Giovanni Simeone 60. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

TOPLAMDA 8 KEZ KAZANDILAR

Üst üste 3. kez kupayı müzesine götüren Inter, toplamda 8. kez kupayı müzesine götürmüş oldu.

İtalya Süper Kupası'nda şampiyon Inter
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu - Son Dakika
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