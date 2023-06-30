İtalyan basını çalkalanıyor! Leandro Paredes, Galatasaray ile anlaştı - Son Dakika
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İtalyan basını çalkalanıyor! Leandro Paredes, Galatasaray ile anlaştı

30.06.2023 18:00

İtalya Serie A'nın resmi yayıncılarından olan DAZN, Paredes'in 3.8 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olacağını öne sürdü. Sarı-kırmızılıların Paredes için Paris Saint-Germain'e 3.8 milyon euro bonservis ödeyeceği kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcu bir aksilik çıkmazsa Galatasaray'a transfer olacak. Paredes'in vatandaşı ve eski takım arkadaşı Icardi'yle de sık sık Galatasaray hakkında sohbet ettiği öğrenildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, dijital bir platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, 'Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi?' şeklindeki soruya, 'Galatasaray' cevabını vermişti.

İtalya Serie A'nın resmi yayıncılarından olan DAZN, Paredes'in 3.8 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olacağını öne sürdü. Sarı-kırmızılıların Paredes için Paris Saint-Germain'e 3.8 milyon euro bonservis ödeyeceği kaydedildi.

ICARDIY'LE ARASI İYİ

29 yaşındaki futbolcu bir aksilik çıkmazsa Galatasaray'a transfer olacak. Paredes'in vatandaşı ve eski takım arkadaşı Icardi'yle de sık sık Galatasaray hakkında sohbet ettiği öğrenildi.

GALATASARAY'A İLGİSİ VAR

Tecrübeli orta saha oyuncusu, dijital bir platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, "Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi?" şeklindeki soruya, "Galatasaray" cevabını vermişti.

İtalyan basını çalkalanıyor! Leandro Paredes, Galatasaray ile anlaştı
YORUMLAR (1)
  • Fahri URHAN: Umarım gruplaşma yapmazlar. Yoksa tüm takıma yansır. Diğer oyunculara olumsuz yansır. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500
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Leandro Paredes, Galatasaray, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalyan basını çalkalanıyor! Leandro Paredes, Galatasaray ile anlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalyan basını çalkalanıyor! Leandro Paredes, Galatasaray ile anlaştı - Son Dakika
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