Attığı golden sonra gözyaşlarına boğuldu! Maçın kahramanı Joao Pedro'nun duygulandıran anları

Ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından şampiyonluğun en önemli adayı olan Fenerbahçe'ye Başakşehir deplasmanında 3 puan getiren İtalyan futbolcu, attığı ikinci golden sonra duygusal anlar yaşadı.

FENERBAHÇE'Yİ YARIŞTA TUTTU

İtalyan yıldız, takımına iki gol atıp galibiyeti getirdi. Tecrübeli oyuncu, uzatmalardaki golünün ardından göz yaşlarını tutamadı. Joao Pedro, ligde bundan önceki tek golünü 3 Eylül 2022'deki Kayserispor maçında, yaklaşık 7 ay önce atmıştı.

"O HAYAL KIRIKLIKLARI GERİDE KALDI"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Pedro, "Bir kez daha geriden gelerek kazandık. Böyle olmasını tercih etmezdik ama bu da oyunun bir parçası maçın büyük bölümünde top bizdeydi ve sonuna kadar inandık ve haklı bir galibiyet aldık. Benim için zor bir sezon oldu. Ağır sakatlıklar yaşadım. Bu sakatlıklar da maç ritmimi ve fiziksel olarak beni olumsuz etkiledi. Üzerimde baskı olması ve eleştirileri normal karşılıyorum. Daha da zoru kendi üzerimde yarattığım baskı. Her şeyden önce kendime kızıyorum. O hayal kırıklıkları geride kaldı, bugünden sonra hikayenin geri kalanının farklı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"AÇIKLAYAMAYACAĞINIZ DUYGULAR HİSSEDİYORSUNUZ"

Öte yandan yaşadığı duygu dolu anları anlatan 31 yaşındaki futbolcu, "O an eşsiz bir andı benim için. Her gol özeldir tabi ki ama özellikle böyle zor bir dönemden geçtikten sonra çok daha anlamlıdır. Uzun süredir gol de atamıyordum. O an açıklamayacağınız duygular hissediyorsunuz ve kendinizi kontrol edemiyorsunuz. Çok mutlu oldum ancak ben bilirim yaşadığım zorlukları. Bugün takıma yardım ettiğim için çok mutluyum." dedi.

İşte Pedro'nun duygulandığı o anlar;