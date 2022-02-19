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İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu - Son Dakika

İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu

19.02.2022 20:08
İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu

Türk taraftarların yoğun ilgi gösterdiği İtalyan spor spikeri Cindy Marina, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının kendisine olan ilgisi sonrası kulüpten teklif beklediğini açıkladı.

Güzelliğiyle büyüleyen İtalyan sunucu Cindy Marina'nın yeni rotası Türkiye olabilir. Türkiye'de bir spor kanalından teklif beklediğini belirten ünlü sunucu, Fenerbahçe'den davet gelirse kabul edebileceğini belirtti.

"TÜRKİYE'DEKİ TARAFTARLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada büyük ilgi gösterdiği Cindy Marina'ya kısa süre içinde binlerce mesaj yağdı. Bu ilgi sonrası bir paylaşım daha yapan güzel sunucu, "Türkiye'deki taraftarların ilgisi ve desteğinden ötürü çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Marina'nın ilerleyen günlerde Fenerbahçe TV ekranlarında boy göstermesi bekleniyor.

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Son Dakika Spor İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu - Son Dakika
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