İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip - Son Dakika
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İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip

İtalya\'ya geri dönebilir! Icardi\'ye yeni talip
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İtalya Serie A ekibi Lazio, Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'ye senelik 3 milyon Euro'dan 2 yıllık teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı kulübe veda eden Mauro Icardi’nin yeni adresi merak konusu olmaya devam ediyor. Geleceği henüz netlik kazanmayan Arjantinli yıldız için İtalya’dan ciddi bir iddia gündeme geldi.

LAZIO'DAN ICARDI'YE TEKLİF HAZIRLIĞI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Serie A ekibi Lazio, bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istiyor. İtalyan kulübünün, Mauro Icardi transferi için kulübün mevcut maaş skalasının üzerine çıkarak yıllık 3 milyon Euro'dan 2 yıllık bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip

BONSERVİSİ ELİNDE OLMASI AVANTAJ

Forvet hattına takviye yapmayı hedefleyen Lazio’nun listesinde farklı adayların da yer aldığı, ancak Icardi’nin bonservissiz durumda bulunması nedeniyle İtalyan ekibinin bu transfere ağırlık verdiği ifade edildi.

İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip

GALATASARAY'DAKİ RAKAMLARI

Sarı-kırmızılı formayı giydiği dört sezon boyunca taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli forvet, Galatasaray ile çıktığı 134 resmi müsabakada 77 gol atıp 25 de asist üreterek skora 102 kez doğrudan katkı sağlamıştı.

İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip

İTALYA'DA DA FORMA GİYDİ

Arjantinli futbolcu Icardi, Galatasaray kariyeri öncesinde İtalya'da Sampdoria ve Inter formaları da giymişti. 

İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip

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Son Dakika Spor İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • naberxhugss@gmail.com [email protected]:
    palavranin onde gideni adam obez olmus futbol hayati artik nanay finito the end 0 0 Yanıtla
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