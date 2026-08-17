İtalya\'ya geri dönebilir! Icardi\'ye yeni talip

Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı kulübe veda eden Mauro Icardi’nin yeni adresi merak konusu olmaya devam ediyor. Geleceği henüz netlik kazanmayan Arjantinli yıldız için İtalya’dan ciddi bir iddia gündeme geldi.

LAZIO'DAN ICARDI'YE TEKLİF HAZIRLIĞI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Serie A ekibi Lazio, bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istiyor. İtalyan kulübünün, Mauro Icardi transferi için kulübün mevcut maaş skalasının üzerine çıkarak yıllık 3 milyon Euro'dan 2 yıllık bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

BONSERVİSİ ELİNDE OLMASI AVANTAJ

Forvet hattına takviye yapmayı hedefleyen Lazio’nun listesinde farklı adayların da yer aldığı, ancak Icardi’nin bonservissiz durumda bulunması nedeniyle İtalyan ekibinin bu transfere ağırlık verdiği ifade edildi.

GALATASARAY'DAKİ RAKAMLARI

Sarı-kırmızılı formayı giydiği dört sezon boyunca taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli forvet, Galatasaray ile çıktığı 134 resmi müsabakada 77 gol atıp 25 de asist üreterek skora 102 kez doğrudan katkı sağlamıştı.

İTALYA'DA DA FORMA GİYDİ

Arjantinli futbolcu Icardi, Galatasaray kariyeri öncesinde İtalya'da Sampdoria ve Inter formaları da giymişti.