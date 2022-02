İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 21'inci haftanın erteleme karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Önemli bir maç oynadıklarını ifade eden İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Trabzonspor yenilgisinden sonra lider ile aramızdaki fark zaten açıldı. Ama tabii ki ligin hedefleri bitmiyor. Her sıralama önemli. En yukarıda bitirmek istiyoruz. Bugün de onun için önemli maçtı. Rakibimize pozisyon vermeden devam ettiğimiz bir maçtı. Planımız istediğimiz gibi işledi. Golü de bulduk. İkinci yarının başında pozisyon hatasından erken bir gol yedik. Maç 1-0 devam etse farklı bir hikaye olabilirdi. Sonrasında duran toptan golü yedik. Beraberliği yakalamak için girişimlerimiz oldu. Ancak yapamadık. Başakşehir'i kutluyorum. İyi götürdüğümüz bir lig var. Ancak 3 haftadır istediğimiz sonuçları alamadık. Kasımpaşa maçında savunmada büyük sıkıntılar yaşadık. Takımda bir dağınıklık vardı. Bugün oynanan oyuna bir şey diyemem. İleride daha efektif olabilirdik. 3 maçtır işler istediğimiz gibi gitmiyor diye panik yapacak halimiz yok. Takıma ve kendime güvenim ilk günkü gibi devam ediyor. Bu oyunu oynamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"DİĞER DURUMLAR BİZDE KALSIN" Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir yedek kulübesiyle yaşanan gerilim sorulan Palut, "Maç içinde gerilmeler olabiliyor. Bizim sitemimiz oyunun akması yönündeydi. Başakşehir ya da biz kazanabiliriz. Ancak her aut 35 saniye. Her korner 40 saniye... Değişiklikler son derece yavaş. Oyunun akmasıyla alakalı talebimiz oldu. Bazen konuşmamak daha iyidir. Biz sadece oyun aksın istedik. Diğer durumlar bizde kalsın" şeklinde konuştu.Şampiyonluk yarışı hakkındaki düşünceleri sorulan İlhan Palut, şöyle konuştu: "Artık yukarıyı, şampiyonu belirleyecek tek takım var o da Trabzonspor. Çok büyük bir hata yapmazlarsa, savrulma yaşamazlarsa ki öyle bir görüntüleri yok, 2'ncilik daha gerçekçi bir hedef gibi duruyor karşımızda. Arkadan baskı yapan takımlar için de 2'ncilik daha gerçekçi bir hedef olarak ortaya çıkıyor." ERDİNÇ SÖZER: HEDEFİMİZ HER ZAMAN GALİBİYETBekledikleri gibi bir maç olduğunu ifade eden Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise "Çok hızlı bir maç oldu. Bunu bekliyorduk. İlk yarı karşılıklı pozisyonlar vardı. Konyaspor kontra atak ile golü buldu ve devreye girdik. Takım olarak ikinci yarıya daha inançlı geldik. 2 golle maçı çevirdik. Hedefimiz her zaman galibiyet. Biz bunu hafta hafta gösteriyoruz. Takım olarak çıkıyoruz sahaya. Oyuncuları tek tek görmüyoruz, takım olarak görüyoruz. En çok onu övmek lazım. Bugünkü oyuncular son zamanlarda az oynadı. Hepsi takıma istediğimiz katkıyı verdi. En çok buna seviniyoruz. Her oyuncuyu tebrik ediyorum. Bu takım istek gösterdi. Hedefimiz galibiyetti. Takımı tebrik etmek lazım. Atabey girdi oyuna, bu sezon çok az oynadı. Saygı duyuyorum. Biz ekip olarak en çok buna seviniyoruz" diye konuştu. Yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam eden Ndiyashimiye'nin durumu sorulan Sözer, "Şu ana kadar haber alamadık. Üst bölgede zorluk oldu. Çıkarmamız gerekti, yarın belli olur" dedi."ZİRVEYE GİTMEK İSTİYORUZ"

Takım olarak olabilecekleri en iyi yerde olmak istediklerini söyleyen Sözer, "Zirveye gitmek istiyoruz. 3'üncüyüz şu anda. Puan farkı az kaldı. Bu hedef tabii ki var. En yükseğe gelmeyi istiyoruz. 1'incilik olursa 1'incilik, olmazsa 2'ncilik. Bunu her maç gösteriyoruz" diye konuştu.