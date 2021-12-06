Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, deplasmandan altın değerinde 1 puan aldıklarını söyledi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor'un evinde çok iyi oynadığını vurguladı.

Rakibinin sahasında yenilmediğine dikkati çeken Sumudica, şunları kaydetti:

"Taktik olarak onları kapattık. Hiç büyük şans vermedik. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bu hafta içi yaptığımız hazırlıkları bire bir uyguladılar. Konyaspor'u çok iyi analiz ettik. Son iki maçta da gol yemedik. Bir alt lige düşmeme mücadelesi veren ve baskı altında bir takım için alınan puanlar ve gol yememek çok önemli. Ocak ayından itibaren Malatyaspor'un başka bir yüzünü göreceksiniz. Minimum 6-7 transfer yapacağız. Sahip olduğum oyunculardan çok mutluyum. Bugün altın değerinde bir puan aldık."

Bir gazetecinin takımın savunma ağırlıklı oyun tercihine ilişkin sorusuna ise Sumudica, "Benim görüşüm böyle değil. Benim takımım çok iyi oynadı ve bir puan aldı. Bazen bir puanla küme düşmezsiniz bazen de şampiyon olursunuz. Seni Malatya'ya davet ediyorum. Takımla beraber antrenman yapmanızı istiyorum, 10 oyuncum 20 yaşın altında. Ben de size soru sormak istiyorum. Neden Sumudica her maç maksimum 1-2 oyuncu değişikliği yapıyor? Futbolu daha fazla öğrenmelisiniz." diye cevap verip ardından toplantı salonunu terk etti.