İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçları tamamlanırken, birbirinden gollü karşılaşmalar futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

MİLLİLER FİNALE YÜKSELDİ

A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası yolunda kritik bir engeli aşmayı başardı.

GOLLÜ MAÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yarı final etabında özellikle Slovakya- Kosova karşılaşması 7 gole sahne olurken, Kosova deplasmanda 4-3 kazanarak Türkiye'nin rakibi oldu. Diğer maçlarda da bol gollü skorlar öne çıktı.

FİNALE KALAN TAKIMLAR

Türkiye ve Kosova'nın yanı sıra İtalya, İsveç, Polonya, Danimarka, Bosna Hersek ve Çekya da finale yükselen takımlar arasında yer aldı.

FİNAL EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

Play-off turu finalinde Bosna Hersek-İtalya, İsveç-Polonya, Kosova-Türkiye ve Çekya-Danimarka eşleşmeleri oluştu. Final karşılaşmaları 31 Mart'ta oynanacak.