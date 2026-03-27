İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçları tamamlanırken, birbirinden gollü karşılaşmalar futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.
A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası yolunda kritik bir engeli aşmayı başardı.
Yarı final etabında özellikle Slovakya- Kosova karşılaşması 7 gole sahne olurken, Kosova deplasmanda 4-3 kazanarak Türkiye'nin rakibi oldu. Diğer maçlarda da bol gollü skorlar öne çıktı.
Türkiye ve Kosova'nın yanı sıra İtalya, İsveç, Polonya, Danimarka, Bosna Hersek ve Çekya da finale yükselen takımlar arasında yer aldı.
Play-off turu finalinde Bosna Hersek-İtalya, İsveç-Polonya, Kosova-Türkiye ve Çekya-Danimarka eşleşmeleri oluştu. Final karşılaşmaları 31 Mart'ta oynanacak.
