İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

27.03.2026 08:21
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda heyecan dolu maçlar yaşandı. A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Yarı final etabında dikkat çeken diğer karşılaşma ise 7 golle tamamlanan Slovakya-Kosova maçı oldu. Kosova, 4-3'lük galibiyeti ile Türkiye'nin finaldeki rakibi oldu. Diğer yandan İtalya, İsveç, Polonya, Danimarka, Bosna Hersek ve Çekya da finale yükselen takımlar arasında. Final eşleşmeleri ve maç tarihleri de netleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçları tamamlanırken, birbirinden gollü karşılaşmalar futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

MİLLİLER FİNALE YÜKSELDİ

A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası yolunda kritik bir engeli aşmayı başardı.

GOLLÜ MAÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yarı final etabında özellikle Slovakya- Kosova karşılaşması 7 gole sahne olurken, Kosova deplasmanda 4-3 kazanarak Türkiye'nin rakibi oldu. Diğer maçlarda da bol gollü skorlar öne çıktı.

FİNALE KALAN TAKIMLAR

Türkiye ve Kosova'nın yanı sıra İtalya, İsveç, Polonya, Danimarka, Bosna Hersek ve Çekya da finale yükselen takımlar arasında yer aldı.

FİNAL EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

Play-off turu finalinde Bosna Hersek-İtalya, İsveç-Polonya, Kosova-Türkiye ve Çekya-Danimarka eşleşmeleri oluştu. Final karşılaşmaları 31 Mart'ta oynanacak.

Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame tamam İşte katil zanlısına istenen ceza Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame tamam! İşte katil zanlısına istenen ceza
Onu daha önce böyle görmediniz Dünyaca ünlü isim kılıcını çekti Onu daha önce böyle görmediniz! Dünyaca ünlü isim kılıcını çekti
İcardi’nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı İcardi'nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı
İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor

08:41
Kenan Yıldız, röportajının tamamını Türkçe verdi
Kenan Yıldız, röportajının tamamını Türkçe verdi
08:30
Ortalık yangın yeri Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
Ortalık yangın yeri! Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
08:20
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
08:04
Trump’ın tek sözü piyasayı alevlendirdi Altında toparlanma sinyali
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali
07:50
Barış görüşmeleri sürerken ABD’den benzeri görülmemiş askeri yığınak
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
04:42
İsrail ordusunda kaos Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
İsrail ordusunda kaos! Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
