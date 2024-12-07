İzmir B.B. Sutopoda Galatasaray'ı Yenerek İlerledi - Son Dakika
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Spor

İzmir B.B. Sutopoda Galatasaray'ı Yenerek İlerledi

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Zena'yı 12-10 yenerek Sutopu Kadınlar Challenger Kupası'nda galip geldi.

07.12.2024 00:16
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Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Zena'yı 12-10 mağlup etti.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı A Grubu müsabakaları, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan iki maçla başladı.

İki Türk temsilcisini karşı karşıya getiren mücadelede İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Zena'ya karşı 12-10'luk skorla galip geldi.

A Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise Hırvatistan ekibi Jadran Split, Büyük Britanya temsilcisi Otter Swimming Club'ı 16-7 yendi.

Grupta yarın Galatasaray Zena-Otter Swimming Club ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Jadran Split maçları yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İzmir B.B. Sutopoda Galatasaray'ı Yenerek İlerledi - Son Dakika

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