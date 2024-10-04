İzmir Belediyesinden Okullara Spor Malzemesi Desteği İki Katına Çıktı - Son Dakika
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İzmir Belediyesinden Okullara Spor Malzemesi Desteği İki Katına Çıktı

İzmir Belediyesinden Okullara Spor Malzemesi Desteği İki Katına Çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl okullara yaptığı spor malzemesi desteğini iki katına çıkararak, 30 ilçedeki 1,518 okula 22.5 milyon TL'lik yardımda bulundu. Başkan Cemil Tugay, başarılı çocuklara destek vereceklerini ve her çocuğa eşit spor fırsatları sunacaklarını açıkladı.

04.10.2024 14:20  Güncelleme: 14:27
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Okullara spor malzemesi desteğini bu yıl iki katına çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçedeki bin 518 okula 22.5 milyon TL'lik spor malzemesi dağıttı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çocuklar ve gençlerle bir müjdeyi paylaşarak, "Başarı gösteren çocuklarımızı bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediyespor'umuzun koruması altında; ama aynı zamanda, İzmir'deki tüm diğer spor kulüpleriyle de iş birliği yaparak onları birer şampiyon olma yolunda sonuna kadar destekleme kararı aldık. Eğitimlerini biz üstleneceğiz, ihtiyaç duydukları malzemeleri biz temin edeceğiz, onların sonuna kadar gitmesi için çaba göstereceğiz" dedi.

Sporda fırsat eşitliği sağlamak adına her yıl okullara malzeme desteğini artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yardımları iki katına çıkardı. Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki törende, 30 ilçedeki bin 518 okula; futbol topu, voleybol topu, voleybol ve basketbol filesi, forma, şort, raket gibi spor malzemeleri dağıtıldı. İlkokul, ortaokul, lise ve uygulama okullarına yapılan yardımların toplam maliyetinin 22.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

"Bugüne kadar yapılanların çok daha üzerinde bir spor malzemesi yardımı"

Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 22 farklı spor alanında malzeme yardımlarının yapıldığını söyledi. Tugay, "Okullarımızda çocuklarımızın ihtiyaç duyduğunu bildiğimiz, temin etmekte zorlandıklarını bildiğimiz spor malzemeleri için 'karınca kararınca' diyeceğim; ama bugüne kadar yapılanların gerçekten çok daha üzerinde bir spor malzemesi yardımını gerçekleştiriyoruz. En fazla bizi üzen şey ve hepimizi kıran şey, ülkemizde yaşadığımız adaletsizlikler, imkanların eşit olmaması konusu. Bazı alanlarda bunu belki hoş görebiliriz; ama çocuklarımızın eğitiminde bunu böyle bulamayız. Sağlık hizmetlerinde bunu doğru bulamayız. Bunlardan birisi, çocuklarımızın spor eğitiminde 22 tane farklı spor alanında onlara yeterli olacağını düşündüğümüz; ama daha fazlasına ihtiyaç duyduklarında da, bize bildirdiklerinde elimizden geleni yine yapacağımızı söylediğimiz bir paket bu" dedi.

Tugay'dan müjde: Başarılı çocuklar koruma altına alınacak

Çocuklar ve gençlerle bir müjdeyi de paylaşan Cemil Tugay, performans ölçüm merkezinde başarı gösteren çocuklara sonuna kadar destek vereceklerini, çocukları İzmir Büyükşehir Belediyespor'un koruması altına alacaklarını belirtti. Tugay, "Sadece spor malzemesi dağıtımı için buluşmadık. Sporcu performans ölçüm merkezimiz var. Bu merkezde yapılan testlerde, belirli bir seviyede başarı gösteren çocuklarımızı bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediyespor'umuzun koruması altında; ama aynı zamanda, İzmir'deki tüm diğer spor kulüpleriyle de iş birliği yaparak onları birer şampiyon olma yolunda sonuna kadar destekleme kararı aldık. Eğitimlerini biz üstleneceğiz, ihtiyaç duydukları malzemeleri biz temin edeceğiz, onların sonuna kadar gitmesi için çaba göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, spor tesislerinin dağılımında bazı adaletsizlikler olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"İzmir, pek çok başka özelliğinin yanında, aynı zamanda bir spor kentidir. Sporu insanlarımızın sevdiği bir kenttir. Spor tesislerimiz açısından eksiklerimiz olduğunu düşünüyoruz. Aslında çok kötü durumda olmasak da, özellikle spor tesislerinin dağılımında bazı adaletsizlikler olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki döneme dair planlamalarımızı yaparken, tesisleşme planlamalarımızı yaparken bu adaletsizlikleri gidermek için de yapacağız. Bundan sonra her çocuğumuzun, her gencimizin, her vatandaşımızın kolayca erişebileceği mesafede; açık spor alanları, kapalı spor tesisleri, yüzme havuzları, atletizm pistleri dahil, tüm basketbol, futbol sahaları dahil her birisinin ulaşabileceği tesisler olacak. Öyle bir planlama yaptık. Bunu önümüzdeki birkaç yıl içerisinde herkes görecek. Çok hızlı bir şekilde bir tesisleşme sağlayacağız. Yine öğrencilerimizin yetenekli olanlarına burs imkanları sağlayacağız."

Programda Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün lisanslı sporcuları, Down Sendromlular Cimnastik Dünya Şampiyonu Alper Öztürk, dünya üçüncüsü Selin Turgut ve dünya dördüncüsü Ece Şen ile bir araya gelerek tebrik etti.

Öte yandan törene; ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, CHP'li il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmir Belediyesinden Okullara Spor Malzemesi Desteği İki Katına Çıktı - Son Dakika

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