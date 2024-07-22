İZMİR Büyükşehir Belediyesi 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ilk etabını düzenledi - Son Dakika
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Spor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ilk etabını düzenledi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi 3x3 Streetball İzmir Cup 2024\'ün ilk etabını düzenledi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ilk etabı Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yapıldı. Genç kızlar, genç erkekler ve büyük erkekler kategorilerinde gerçekleşen turnuvanın finali 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda olacak.

22.07.2024 12:57
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İZMİR,

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ilk etabı 20-21 Temmuz tarihleri arasında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yapıldı. Genç kızlar, genç erkekler ve büyük erkekler kategorilerinde gerçekleşen ve kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvanın finali 30-31 Ağustos'ta 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda olacak. Turnuvada Genç Kızlar kategorisinde 14 yaş ve üzeri, genç erkekler kategorisinde 14-18 yaş arası, büyük erkekler kategorisinde ise 19 yaş ve üzeri sporcular ter döktü.

Genç kızlar kategorisinde birinci Powerpuff Girls, genç erkeklerde Rahatta Kal, büyük erkeklerde ise Team Pera oldu. Birincilere ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar verdi. Karşılaşmaların Buca etabı 27-28 Temmuz'da Hasanağa Bahçesi'nde, Göztepe etabı 10-11 Ağustos'ta Göztepe Sahil'de, Karşıyaka etabı 17-18 Ağustos'ta Bostanlı Sahil'de, Çeşme etabı 24-25 Ağustos'ta Çeşme Meydan'da olacak. Turnuvanın finali ise 30-31 Ağustos'ta 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda gerçekleşecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İZMİR Büyükşehir Belediyesi 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ilk etabını düzenledi - Son Dakika

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