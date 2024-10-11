İzmir Büyükşehir'den amatör spor kulüplerine 22 milyon liralık can suyu - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir'den amatör spor kulüplerine 22 milyon liralık can suyu

İzmir Büyükşehir\'den amatör spor kulüplerine 22 milyon liralık can suyu

Amatör Spor Kulüpleri'ne desteğini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı için kentteki kulüplere 22 milyon liralık yardım sağladı.

11.10.2024 09:51  Güncelleme: 09:54
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Amatör Spor Kulüpleri'ne desteğini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı için kentteki kulüplere 22 milyon liralık yardım sağladı. Genç sporcuların katılımıyla yapılan törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "İzmir'in dört yanını adil bir şekilde yeni tesislerle doldurmak boynumuzun borcu ve benim size sözüm. Önümüzdeki yıllarda göreceksiniz İzmir tarihinin en büyük spor yatırımlarını yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek olmaya devam ediyor. Sporda fırsat eşitliği ilkesiyle 2024 yılında aralarında engelli sporcuların yetişmesine katkı sağlayan 27 kulübün de yer aldığı toplam 300 amatör spor kulübüne ayni ve nakdi yardımlardan oluşan 22 milyon liralık destekte bulunuldu. 2024 yılı desteklerinin temsili takdimi için Celal Atik Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile sporcular katıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay'ı, Celal Atik Spor Salonu'na girişinde genç sporcular çiçekler, meşaleler, konfetiler ve pankartlarla karşıladı.

"Önümüzdeki yıl bu seneki yardımların iki katı, üç katı olacak"

Başkan Tugay, "Burada oluşturduğunuz muhteşem tabloya tanıklık etmek benim için büyük bir onur. Bu güzel ortamın sihrini, hepinizin yüreğinde, aklında taşımasını istiyorum. 2025'in sonunda İzmir'de sporu hep birlikte büyütmenin keyfini yaşayalım. Bu güzel çocuklarla, bu güzel gençlerle, kulüplerimizle İzmir'i sporun şehri yapalım. Aramızda şampiyon kardeşlerimiz var. Nice şampiyonları hep birlikte yetiştirelim. İzmir'e yakışan budur. İzmir'e yakışan Türkiye şampiyonları, Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmektir. Gerçekten sporcuya duyduğumuz sevgi çok farklı. Spor yapmak isteyen gençlerimize duyduğumuz sevgi çok samimi, çok içten. Bunun gereğini yerine getireceğiz. Bu sene yaptığımız yardım geçen yılın iki buçuk katı. Önümüzdeki yıl inşallah bu senekinin iki katı, üç katı olacak" diye konuştu.

"İzmir'in her tarafı yepyeni spor tesisleriyle dolacak"

Genç sporculara ve kulüplere yatırım ve tesis sözü veren Başkan Tugay, "Ben size ve bu şehre söz veriyorum; İzmir'in her tarafı yepyeni spor tesisleriyle dolacak. Yeni futbol, basketbol, atletizm sahaları, yeni yüzme havuzlarıyla dolacak. İzmir'in her yerini adil bir şekilde yeni tesislerle doldurmak boynumuzun borcu ve benim size sözüm. Önümüzdeki yıllarda bu salonda bir araya geldiğimizde o tesisleri ben sayacağım. Bu sene 15 yeni halı saha yapacağımıza söz verdik. En az iki yüzme havuzumuzu bitireceğimize söz verdik. En az iki spor salonumuzu yapacağız. Bunlar bizim en yavaş olduğumuz, en erken dönemimizde yapacağımız çalışmalar. Önümüzdeki yıllarda göreceksiniz İzmir tarihinin en büyük spor yatırımlarını yapacağız. Ben bu şehrin sporuna da, sanatına da, kültürüne de, gencine de, çocuğuna da en iyi belediye başkanlığını yapacağım. Ama ben bu çocukların içerisinde şampiyonlar görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Muhtar: 81 ilde yapılan yardımların en büyüğü

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, "Bugün burada çok güzel bir olayı gerçekleştirmek için toplandık. Bana göre başkanımızın yapmış olduğu yardım, 81 ilde yapılan yardımların en büyüğü. Başkanlarımızın hepsinin yüzü gülüyor. Konu spor olunca, amatör spor kulüpleri olunca başkanımızın bir fazlasını nasıl verebilirim diye uğraştığını çok iyi biliyorum. Başkanımız seçimden önce bizi ziyaret etti. Ben başkanıma bizi yalnız bırakma dedim. Siz varsanız varız, yoksanız yokuz dedik. Bugün görüyorum ki başkanım elinden gelenin fazlasını yapmış. Allah sizden razı olsun. 2025 yılı amatör kulüplerin yılı olacak. Biz amatör spor kulüpleri olarak her daim yanınızda olacağız" şeklinde konuştu.

"Spora İzmir Büyükşehir Belediyesiyle başladık"

Konuşmaların ardından Başkan Tugay, başarılarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin adını dünyaya duyuran sporcular, takımıyla Avrupa ve dünya şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı sporcusu Erdi Aslan, cimnastik branşında dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli sporcu İbrahim Çolak ve göğüslediği çok sayıda olimpiyat madalyasının yanı sıra dünya cimnastik literatüründe kendi adına tescilli 3 harekete sahip ilk sporcu olma başarısını gösteren Ferhat Arıcan'a plaket takdim etti. Takdimin ardından şampiyon sporcular duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Ferhat Arıcan: "Spor yapmak sadece madalya kazanmak değil. Hem mental hem fiziksel anlamda güçlenmeyi sağlıyor. Her bireyin sporu hayatının bir parçası haline getirmesi gerekiyor. Bugünü çok önemsiyorum. Ben sporda ilk adımlarıma İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde başladım. Bu salondan olimpiyat madalyasını kazandım. O yüzden burası benim için çok kıymetli."

İbrahim Çolak: "Amatör sporlar bence sporun bel kemiğidir. Cimnastik bütün sporların temelidir. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bu felsefeyle ilerlemek gerekir. Spor hayatımızın bir parçası olmak zorunda. Başarılı olmak istiyorsak önce imkansızı hedeflememiz gerekir. Bu sizi başta zorlar ama başarılı bir sporcu yapar."

Erdi Aslan: "Başkanım ortaya koyduğunuz vizyon ve spora bakış açınız için çok teşekkür ediyorum. Bu kulüpte ampute futboluna başladım. İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu kazandım. İnşallah benden sonraki arkadaşlarım da başarılara devam edecek."

Başkan Tugay'a milli forma

Törende İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, Başkan Tugay'a sporun gelişimine gösterdiği katkıdan dolayı plaket verirken milli sporcular ise Cemil Tugay yazılı 35 numaralı ay yıldızlı milli formayı hediye etti. Törene katılan sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Tugay, minik sporcuların formalarını imzaladı.

22 milyonluk destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, 2024 yılı destekleri kapsamında 300 amatör spor kulübüne 15 milyon TL nakdi yardım, 5 milyon TL değerinde malzeme desteği ve 2 milyon TL su desteği olmak üzere toplamda 22 milyon TL'lik destek sağlamış oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmir Büyükşehir'den amatör spor kulüplerine 22 milyon liralık can suyu - Son Dakika

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