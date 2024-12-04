İzmir\'de Sualtı Ragbisi Branşı Kapatıldı, Sporcular Velileriyle Protesto Etti

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İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde sualtı ragbisi branşının kapatılmasına karar verildi. Sualtı ragbisinde U15 ve U21 yaş gruplarında yaklaşık 60 sporcusu bulunan kulübün aldığı karara sporcuların velileri bir araya gelerek tepki gösterdi. Bu branşta milli takımlara sporcular gönderen İzmir temsilcisinden kararla ilgili resmi bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

İzmir BBSK bünyesinde 24 yıldır faaliyet gösteren sualtı ragbisi branşının kapatılması genç sporcuların kulüpsüz kalmasına neden oldu. Kulüp binasının yer aldığı Celal Atik Spor Salonu önünde toplanan sporcular ve velileri kararı protesto etti. İzmir ekibi son olarak Sualtı Ragbisi Genç Kadın Milli Takım'a Zeynep Naz Arslan ve Simay Topaloğlu'nu göndermiş, Ay-yıldızlılar Avrupa ikinciliği elde etmişti.