İzmir'de TJ Fight Night Heyecanı: Ünlü Boksörler Ringde - Son Dakika
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İzmir'de TJ Fight Night Heyecanı: Ünlü Boksörler Ringde

İzmir\'de TJ Fight Night Heyecanı: Ünlü Boksörler Ringde

İzmir'de düzenlenen TJ Fight Night'ta profesyonel boksun önemli isimleri ringe çıktı. Azerbaycanlı Tarjel Jafarov ve Türkiye'den Hasan Kubilay Alcu gibi boksörler, nakavtla galip geldi. Gecede yer alan sporcular arasında 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Batuhan Çiftçi de bulunuyor.

30.11.2024 13:45  Güncelleme: 13:47
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İZMİR profesyonel boksta TJ Fight Night'ta birbirinden önemli boksörlere ev sahipliği yaptı. İnciraltı Biyer Performance Hall'da düzenlenen TJ Fight Night'ta GBU Dünya, ABF Asya, UBA Uluslararası ve UBO Avrasya şampiyonu Azerbaycanlı boksör Tarjel Jafarov, şimdiye kadar çıktığı tüm profesyonel maçları kazanan Fethiyeli sporcu, WBC Dünya, Avrupa ve uluslararası şampiyonu Hasan Kubilay Alcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Batuhan Çiftçi gibi isimler ringe çıktı. Kubilay Alcu, Endonezyalı rakibi Jamed Jalarente'yi nakavtla yenerek profesyonel kariyerinde 15'te 15 yaptı.

Ünlü boksör Jafarov'un yanı sıra kariyerinin ikinci profesyonel maçına çıkan Batuhan Çiftçi ve Sezer Olpak gibi Türk sporcular da maçları nakavtla kazanmayı başardı. UBA (Uluslararası Boks Birliği) Asya, UBO (Evrensel Boks Organizasyonları) Avrupa şampiyonluğu kazanan Gürkan Karadağ ise maçının ilk raundunda omzundan ciddi sakatlık yaşayıp devam edemedi. Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu adına Dünya Boks Konseyi'nden (WBC) ülkemize ilk kez profesyonel lisans alan eski milli sporcu Serdar Avcı da gecede yer aldı. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan toplam 20 sporcu katıldı.

Kaynak: DHA

Azerbaycan, Türkiye, Dünya, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'de TJ Fight Night Heyecanı: Ünlü Boksörler Ringde - Son Dakika

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