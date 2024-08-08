İzmir'de Vatandaşlar Milli Takımın Maçını Heyecanla İzledi

Spor

İzmir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile yaptığı yarı final maçını meydanlarda kurulan ekranlardan seyretti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bostanlı Sahili, Göztepe Paten Pisti ve Gündoğdu Meydanı'na dev ekranlar kuruldu.

Alsancak'taki Gündoğdu Meydanı'nda maçı izleyen vatandaşlar, özellikle alınan sayılarda büyük heyecan yaşadı.

Sporseverler, zaman zaman milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Milli takımın maçta 3-0 yenilerek finalde oynama şansını yitirmesi sporseverleri üzdü.