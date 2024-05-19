İzmir'deki Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. etap tamamlandı - Son Dakika
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Spor

İzmir'deki Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. etap tamamlandı

İzmir\'deki Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. etap tamamlandı

İzmir'de düzenlenen Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası'nın 1. etap mücadelesi tamamlandı. Atatürk Stadı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada yarı final ve final müsabakaları yapıldı. Serdar Gümüş, Hacı Arap Yaman ve Emrah Taç, başarı yüzdelerine göre ilk 3 sırayı aldı. Şampiyonanın 3 etap üzerinden düzenleneceği ve 2025 milli takımını belirleyeceği açıklandı.

19.05.2024 18:11
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İzmir'deki Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. etap mücadelesi bugünkü müsabakalarla tamamlandı.

Atatürk Stadı Bilardo Tesisleri'nde 9 sporcunun katılımıyla dün başlayan şampiyonada bugün yarı final ve final mücadeleleri gerçekleştirildi.

Başarı yüzdelerine göre ilk 3 sıra Serdar Gümüş, Hacı Arap Yaman ve Emrah Taç'tan oluştu.

Bu yıl 3 etap üzerinden düzenlenecek şampiyonada oluşacak sıralama 2025'teki milli takımı belirleyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İzmir'deki Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. etap tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. etap tamamlandı - Son Dakika
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