İzmir'deki Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. etap mücadelesi bugünkü müsabakalarla tamamlandı.
Atatürk Stadı Bilardo Tesisleri'nde 9 sporcunun katılımıyla dün başlayan şampiyonada bugün yarı final ve final mücadeleleri gerçekleştirildi.
Başarı yüzdelerine göre ilk 3 sıra Serdar Gümüş, Hacı Arap Yaman ve Emrah Taç'tan oluştu.
Bu yıl 3 etap üzerinden düzenlenecek şampiyonada oluşacak sıralama 2025'teki milli takımı belirleyecek.
Son Dakika › Spor › İzmir'deki Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 1. etap tamamlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?