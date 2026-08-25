İzmir Derbisi Öncesi Hazırlık Maçı - Son Dakika
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İzmir Derbisi Öncesi Hazırlık Maçı

İzmir Derbisi Öncesi Hazırlık Maçı
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Karşıyaka, Altay ile özel maçta karşılaşacak. İki takım da lig öncesi hazırlık yapıyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki sezonun ikinci haftasında İzmir derbisinde rakip olacak Karşıyaka ile Altay bu maç öncesinde özel randevuda karşı karşıya gelecek. Düzce kampından dönüp İzmir'de yeniden antrenmanlara başlayan Kaf-Kaf, sezonun kendisi için ilk iç saha maçında ağırlayacağı ezeli rakibi Altay'ı hazırlık döneminde tesislerinde konuk edecek. Yeşil-kırmızılı ekip 6 Eylül'de başlayacak lig maratonu öncesi Altay'la perşembe günü Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde özel maçta karşılaşacak. Transfer yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka'da yeni takviyeler sahada olacak. Yasak nedeniyle son 5 yıldır transfer yapamayan Altay'ın kadrosunda ise altyapı patentli oyuncular yer alıyor. İki ekip ligde ise eylül ayının ikinci haftasında karşılaşacak. Karşıyaka cuma günü ise Aliağa'da 2'nci Lig ekibi Aliağa FK'ya konuk olarak üst üste iki maça çıkacak. Kurmaylar lig haftası hazırlıklarına başlamadan önce bir özel maç daha yapmayı planlıyor.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Derbisi Öncesi Hazırlık Maçı - Son Dakika

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