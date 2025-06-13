İzmir, Dünya Motosurf Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Spor

İzmir, Dünya Motosurf Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

İzmir, Dünya Motosurf Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapacak
13.06.2025 14:45
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İzmir, 20-22 Haziran'da 16 ülkeden 80 sporcunun katılacağı Dünya Motosurf Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

İZMİR, 20-22 Haziran'da Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Dünya Motosurf Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Kentin gözde turizm merkezlerinden Çeşme Altınkum Plajı'nda organize edilecek şampiyona öncesi Konak'taki bir otelde tanıtım toplantısı yapıldı. Yedi farklı kategoride gerçekleşecek yarışlarda 16 ülkeden 80 sporcunun mücadele edeceği, ülkemizi 5 milli sporcunun temsil edeceği bildirildi. Organizasyonun TV yayınları, haberler ve sosyal medya aracılığıyla 1 milyar kişiye ulaşacağının altı çizildi.

Tanıtım toplantısına Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Sadık Vefa ve TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke'nin yanı sıra önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir Vali Yardımcısı Sadık Tunç, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı katıldı. Toplantıda Ender Yorgancılar'ın torunu milli sporcu Ender Yorgancılar da yer aldı.

KASAPOĞLU: İZMİR MARKASINI DÜNYAYA TANITACAK

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Dünya Motosurf Şampiyonası'nın İzmir markasını tüm dünyaya tanıtacağını dile getirdi. "Dünyanın en güzel şehirlerinden birindeyiz" diyen Mehmet Kasapoğlu, "Türkiye artık bir spor ülkesi. En uç noktasından en merkezi noktasına kadar. Her alanda öncü olmaya, üretmeye, mücadeleye devam edeceğiz. Spor futboldan ibaret değil, pek çok branşı var. Pek çok alanda destek verdik, işbirliği yaptık. Şırnak'ta raket sesleri var, Cudi Dağı'nda artık. Tunceli'de Munzur'da pek çok faaliyetler yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız faaliyetlerini en güçlü şekilde en önde devam ettiriyor. Sporun her branşında iddiası olan bir Türkiye var. Bugüne kadar nasıl çok çalıştıysak bundan sonra da çok çalışacağız. Gençlerimizi sporla, sanatla, bilimli güçlü kılmak adına işbirliklerimi çoğaltacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye bir spor ülkesi olmanın yanı sıra spor turizminde de çok özel bir ülke olduğunu bilerten Kasapoğlu, "İzmir'imiz dünyanın en güçlü markalarından biri. İzmir markası toprağıyla, deniziyle, yeşiliyle, tarihiyle, medeniyetiyle çok güçlü bir marka. Bu markayı spor turizmiyle daha güçlü hale getireceğiz. İzmir'de 30 ilçemizde dolu dolu Türkiye'nin en yeni spor altyapısını oluşturduk. Beydağ'dan Kiraz'a, Kiraz'dan Karaburun'a Çeşme'ye Urla'ya kadar her yerde tesisler var. Halkapınar'daki havuzumuz İzmir'in ilk, Türkiye'nin en güzel, en yeni, en modern olimpik havuzu. Önümüzdeki günlerde ülkemizle buluştaracağız. Dünyanın her yanından sporcuları barındıracak. İzmir markasını Türkiye'nin markasını tüm dünyaya tanıtacak. İzmirin tüm branşlarda artık yoluna daha hızlı devam edecek. Dünya Motosurf Şampiyonası da dünyanın en güzel mekanlarından biri olan Çeşme'miz adına yeni bir başlangıç olacak" dedi.

VEFA: MUTLULUK VE GURUR DUYUYORUM

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Sadık Vefa, "Dünya Motosurf Şampiyonası'nı Türkiye'de ilk kez İzmir'de gerçekleştirmekten federasyonumuz adına büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu organizasyona öncülük eden Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na camiam adına en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu yeni şampiyonanın ülkemiz spor turizminine değer katıcağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

AKÜLKE: SİZLERİ MAHÇUP ETMEDİK

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, daha önce Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlı olan branşların kendi federasyonlarına bağlandığını söyleyerek, "Başta sadece 2 jetle Türkiye Şampiyonası yapılıyordu. O dönemde Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu bizlere güvenerek bu branşı Türkiye Motosiklet Federasyonu'na bağladı. Sizleri mahçup etmedik. Şu anda sujeti ve flyboardda 70'e yakın sporcumuz var. Uluslararası şampiyonalarda yarışan sporcularımız var. Motosurf 2 yıldır devam ediyor. Geldiğimiz noktada sporcu sayısı 30'a ulaştı. Kısa sürede Dünya Şampiyonası'nı ülkemize ve İzmir'e kazandırdık. İzmir'e kazandırılmasında sayın bakanımızın çok büyük emekleri var, teşekkür ediyorum" dedi.

YORGANCILAR: DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar şöyle konuştu: "Spor insanları birleştiriyor; gelişimini sağlıyor ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran en önemli etkenlerden bir tanesi. Torunum Ender Yorgancılar milli sporcu. İzmir'imize hayırlı olmasını diliyorum, elimizden gelen her türlü desteği verdik; vermeye de devam edeceğiz."

Haber: Mustafa KÖPRÜLÜ - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir, Dünya Motosurf Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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