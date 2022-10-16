İzmir haberleri: Pınar Karşıyaka 3'te 3 yaptı - Son Dakika
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İzmir haberleri: Pınar Karşıyaka 3'te 3 yaptı

16.10.2022 12:04
İzmir haberleri: Pınar Karşıyaka 3'te 3 yaptı

Gelen İzmir haberine göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 92-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka 3'te 3 yapıp zirve yarışına ağırlığını koydu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 92-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka 3'te 3 yapıp zirve yarışına ağırlığını koydu. Lige Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek başladıktan sonra Galatasaray NEF'i dış sahada mağlup eden Kaf-Kaf, üst üste ikinci İstanbul deplasmanında sarı-kırmızılıların ardından Beşiktaş'ı da farklı yendi. Siyah-beyazlı rakibi önünde özellikle ilk yarıda çok üstün bir oyun sergileyip farkı açan İzmir temsilcisi, ikinci yarıda rahat bir oyunla kazanmayı bildi. Bu sezon baştan aşağı yenilediği kadrosuyla lig ve Avrupa'da oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan yeşil-kırmızılılar henüz sezon başından rakiplerine gözdağı verdi.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberleri: Pınar Karşıyaka 3'te 3 yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberleri: Pınar Karşıyaka 3'te 3 yaptı - Son Dakika
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