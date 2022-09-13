470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir'de başladı - Son Dakika
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470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir'de başladı

13.09.2022 18:14
470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir'de başladı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası'nda ilk gün yarışları gerçekleştirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası'nda ilk gün yarışları gerçekleştirildi.

Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona 40'ı Avrupa'dan olmak üzere 52 tekne katılıyor.

İlk gün 3 yarışın gerçekleştirildiği şampiyonada İspanyol Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot ilk sırada yer aldı.

Türk sporculardan Deniz Çınar-Simay Aslan on yedinci, Efe Tulçalı-Defne Danişmend otuz yedinci ve

Deniz Saltık-Mete Saltık 39. durumda bulunuyor.

Yarın devam edecek organizasyon 18 Eylül Pazar günü tamamlanacak.

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Kaynak: AA

gençlik, Çeşme, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir'de başladı - Son Dakika

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