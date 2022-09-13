Türk sporculardan Deniz Çınar-Simay Aslan on yedinci, Efe Tulçalı-Defne Danişmend otuz yedinci ve

Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona 40'ı Avrupa'dan olmak üzere 52 tekne katılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir'de başladı - Son Dakika

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