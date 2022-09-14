19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, İzmir'de başladı - Son Dakika
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19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, İzmir'de başladı

14.09.2022 12:57
19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, İzmir'de başladı

İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, eleme maçlarıyla başladı.

İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, eleme maçlarıyla başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili Belediyesi ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) iş birliğiyle Southwest Sports (SWS) tarafından organize edilen 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası'na, Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisi'nde eleme maçlarıyla start verildi.

Şampiyonaya, kadın ve erkeklerde 43 ülkeden takımlar katıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ile Bahadır Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan, kadınlarda ise Ecem Aksoy-Doğa Öcal ile Su Şimdim-Ceylin Sayar ikililerinden oluşan Plaj Voleybolu Milli Takımları temsil ediyor.

Erkek Milli Takım Antrenörü Bilal Tanrıverdi, AA muhabirine, turnuvanın oyunculara iyi bir deneyim olacağını söyledi.

Plaj voleybolu için yeterli tesislerin olduğunu belirten Tanrıverdi, "Bu tesislere çocukları çekip plaj voleyboluna kazandırırsak daha başarılı noktalara gelebiliriz. Avrupa Şampiyonası'nda 9'uncu olduk. Üzüldük ama bu şampiyonada ilk 10 içerisine girmek istiyoruz." diye konuştu.

Turnuvada yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kadın Milli Takımı oyuncusu Ecem Aksoy da "Öncelikli hedefimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve gururlandırmak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı biliyorum. Umarım iyi bir turnuva olur. Hedefimiz ilk 8 takım arasında yer almak. Umarım bütün hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Erkeklerde Polonya ile Ukrayna, kadınlarda ise Kanada ile Polonya ekiplerinin eleme maçlarıyla başlayan şampiyonada takımlar, ana tablo maçlarında yer alabilmek için mücadele edecek.

Organizasyon, 18 Eylül'de oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

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Kaynak: AA

voleybol, Dikili, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, İzmir'de başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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