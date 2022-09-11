İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve Cumhuriyet Meydanı 'nda başlayan yarı maratonda 3 bin sporcu koştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu sona erdi - Son Dakika

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