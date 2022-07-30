İzmir'in İlk Pump Track Bisiklet Parkuru, Karşıyaka'da Açıldı… Cemil Tugay: 'Müteahhit 20 Milyon TL İstedi, Biz 750 Bin Liraya Yaptık'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başladı - Son Dakika

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