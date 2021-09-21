İzmirli tekvandocu Melis hayalini gerçekleştirdi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi 19 yaşındaki Melis Aras, "Tekvando sana göre değil. Başaramazsın, sakatlanırsın" diyenlere aldırış etmedi, çocukluk hayalini şampiyonlukla taçlandırdı. Milli formayla henüz 17 yaşında Avrupa ikinciliği elde eden, İzmir'de son iki yıldır birinciliği kimseye bırakmayan genç sporcu, "Bana tekvando yapamayacağımı, yanlış bir işe başladığımı söyleyenler, şimdi de 'İyi ki bizi dinlememişsin' diyor. Kendime güvendim ve hedeflerimin peşinden gittim. Başarı yolculuğum böyle başladı" dedi.

İEÜ Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencisi Melis Aras, ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında halk oyunlarına başladı. Yaklaşık 5 yıl boyunca halk oyunlarına devam eden sporcu, gittiği özel merkezde tekvando bölümünün açılmasıyla birlikte hedeflerini değiştirdi. Melis, arkadaşları ve bazı tanıdıklarının, "Tekvando sana göre değil. Başaramazsın, sakatlanırsın. Kalıcı bir rahatsızlığın olur, hemen vazgeç" demesine rağmen kendisine güvendi, 12 yaşında tekvandoya başladı.

Kısa sürede yeteneğiyle antrenörlerinin de dikkat çeken Melis Aras, başarı basamaklarını hızla çıktı. İzmirli genç sporcu, Ankara'da düzenlenen 2018 Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda 177 sporcu arasından ilk 16'ya kalarak milli takıma seçildi. Ardından da 16 ülkenin katılımıyla gerçekleşen 2019 Türkiye Açık Poomsae Tekvando Şampiyonası'nda Avrupa ikinciliği elde etti. İEÜ'lü Aras, İzmir'de de iki yıldır birinciliği kimseye vermedi.

ÜNİVERSİTE SEÇİMİNDE SPOR BELİRLEYİCİ OLDU

Spor ile eğitimin bir arada sürebileceğini kanıtladığını söyleyen Melis Aras, "Tekvando, bir savunma sporu. Programlı çalışmanızı gerektiren, disiplinin çok önemli olduğu bir spor. Günde ortalama 2 saat çalışıyorum. Müsabaka yaklaştığında 4-6 saat çalıştığım da oluyor. Spor, hayatımı düzene koyduğu ve beni sürekli zinde tuttuğu için ders çalışmaya da yeterli zamanı buluyorum. Spor sayesinde enerjik oluyorum, derslerime motivasyonum da artıyor. Spor, bu anlamda benim en büyük yardımcım. İEÜ'de Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı'nda okuyorum. Bu bölümü tercih etmemde de tekvando belirleyici oldu. Lisedeyken spor nedeniyle çok uçak yolculuğu yapıyordum. Uçağa binmeyi çok sevdim, bu alana karşı ilgim gelişti. Birkaç seyahatin ardından da havacılık ile ilgili bir bölüm okumayı kararlaştırdım. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okumayı istiyordum, bu hedefim de gerçek oldu" dedi.

HEM MİLLİ TAKIMDA HEM GÖKYÜZÜNDE KAPTAN

Melis Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

"12 yaşında başladığım tekvandoda başarılı olduğumu düşünüyorum. Olimpiyat oyunlarına katılıp üniversitemi temsil etmeyi çok isterim. Üniversitemin sağladığı sporcu indiriminden de yararlandım. Böylece üniversitem, eğitimim için bana çok önemli bir şans sundu. Tekvandoda ilerlemek, yeni başarılar elde etmeyi çok istiyorum. Ancak tek başına spor yeterli olmaz. Eğitim aldığım alanda da kendimi geliştirmeliyim. Bu yıl birinci sınıfa başlayacağım. Üniversitemden mezun olduktan sonra da Ukrayna'da uçuş eğitimi alarak kariyer hedeflerimi şekillendirmek istiyorum. En büyük hedeflerimden biri de pilot olabilmek. Hem milli takımda hem de gökyüzünde kaptanlığı hak etmeyi çok isterim. Ailemde sporcu yok. Ancak bana her konuda çok destek oldular. Başarımda ailemin payı büyük."