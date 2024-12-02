İZVAK Medya Buluşması Yapıldı

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İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının (İZVAK) düzenlediği medya buluşması, kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Odasındaki toplantıda konuşan İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, kentin İstanbul'dan sonra 10 profesyonel takımla futbol liglerinde en fazla ekibe sahip il olduğunu söyledi.

Kentteki 10 profesyonel takımdan 8'inin şirketleşme sürecini tamamladığını belirten Erten, "Göztepe ile başlayan şirketleşme süreci Türkiye'ye örnek oluşturuyor. Altay ve Karşıyaka henüz şirketleşmeyi tamamlayamadı ancak çabaları var." dedi.

Erten, kentteki spor kulüplerinin tesis sorunu ve kamu desteği konusunda sorun yaşadıklarına dikkati çekti.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise kentin spor açısından da dezavantaj yaşadığını vurguladı.

"İzmir'de çok spor kulübü var" bahanesinin arkasına saklanıldığını dile getiren Sepil, kentteki spor altyapısı sorununu Göztepe'nin Süper Lig'de, Bornova 1877 Spor Kulübü'nün ise benzerini 3. Lig'de yaşadığını vurguladı.

Bornova 1877 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Ok da tesis anlamında büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de kentte sporun bütün branşlarında 3 yılda 6 miyar liralık yatırım yapıldığını anlattı.