Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılıyor

03.06.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılarak tarihindeki 8. mücadeleye hazırlanıyor.

2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Japonya Milli Futbol Takımı, üst üste 8. kez bu turnuvada mücadele edecek.

Hollanda, Tunus ve İsveç ile F Grubu'nda yer alan Japonya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma hikayesi

Teknik direktörlüğünü Hajime Moriyasu'nun yaptığı Japonya, Asya Elemeleri ikinci turunda Kuzey Kore, Suriye ve Myanmar ile aynı grupta yer aldı. Oynadığı maçlarda 24 kez rakip fileleri havalandıran Japonlar, rakiplerinin gol atmasına izin vermedi ve gol yemeden namağlup üçüncü tura yükseldi.

Japonlar üçüncü turda Çin Halk Cumhuriyeti, Bahreyn, Suudi Arabistan, Endonezya ve Avustralya'nın olduğu grubu da 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle lider noktaladı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Japonya'nın elemelerde oynadığı maçlar ve puan durumu şöyle:

İkinci tur:

Japonya-Myanmar: 5-0

Suriye-Japonya: 0-5

Japonya-Kuzey Kore: 1-0

Kuzey Kore-Japonya: 0-3

Myanmar-Japonya: 0-5

Japonya-Suriye: 5-0

Puan durumu:

TAKIMOGBMAYAv.P
1

Japonya66002402418
2

Kuzey Kore630311749
3

Suriye6213912-37
4

Myanmar6015328-251

Üçüncü tur:

Japonya-Çin: 7-0

Bahreyn-Japonya: 0-5

Suudi Arabistan-Japonya: 0-2

Japonya-Avustralya: 1-1

Endonezya-Japonya: 0-4

Çin-Japonya: 1-3

Japonya-Bahreyn: 2-0

Japonya-Suudi Arabistan: 0-0

Avustralya-Japonya: 1-0

Japonya-Endonezya: 6-0

Puan durumu:

TAKIMOGBMAYAv.P
1

Japonya107213032723
2

Avustralya10541167919
3

S. Arabistan1034378-113
4

Endonezya10334920-1112
5

Çin10307720-139

Öne çıkan oyuncuları

Japonya'da Hiroki Ito, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe gibi isimler Asya ekibinin savunmasında forma giyen kritik isimler olarak öne çıkıyor. Daichi Kamada, Kaishu Sano, Takefusa Kubo, Ao Tanaka, Daizen Maeda, Ritsu Doan'ın oynadığı Japon orta sahasının önünde Yuito Suzuki, Ayase Ueda, Kento Shiogai, Keisuke Gato da hücum silahı olarak görev yapıyor.

Japonya Milli Takımı'ndaki önemli sayıda futbolcu Avrupa kulüplerinde forma giyiyor.

Dünya Kupası geçmişi

Japonya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 7 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 25 maç yapan Japonlar, 7'sini kazandı, 6'sından beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Japonlar, Dünya Kupası tarihi boyunca 25 gol attı, kalesinde 33 gol gördü.

Katıldığı organizasyonlarda 4 kez gruptan çıkmayı başaran Japonya, son 16 turundan fazlasını elde edemedi. Japonya, 2022'deki Dünya Kupası'nda ise İspanya ve Almanya gibi favorilerin olduğu gruptan iki zorlu rakibini de yenerek lider çıkmayı başardı ancak son 16 turunda Hırvatistan'a penaltılarla elendi.

Japonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1998 - Grup aşaması

2002 - Son 16 turu

2006 - Grup aşaması

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

2018 - Son 16 turu

2022 - Son 16 turu

Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)

Defanslar: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Ko Itakura (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Ayumu Seko (Le Havre), Junnosuke Suzuki (Copenhagen)

Orta Sahalar: Wataru Endo (Liverpool), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Reims), Junya Ito (Genk), Kaishu Sano (Mainz 05)

Forvetler: Ayase Ueda (Feyenoord), Daizen Maeda (Celtic), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Yuito Suzuki (SC Freiburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg)

Maç takvimi

Japonya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

14 Haziran (TSİ 23.00): Hollanda-Japonya (Dallas Stadyumu)

20 Haziran (TSİ 07.00): Tunus-Japonya (Monterrey Stadyumu)

26 Haziran (TSİ 02.00): Japonya-İsveç (Dallas Stadyumu)

Kaynak: AA

Japonya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar 5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray’da Icardi’nin alternatifi belli Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi belli

11:46
Samet’ten çok konuşulacak itiraf: İsmail’e saldıracaktım beni delirtti
Samet'ten çok konuşulacak itiraf: İsmail'e saldıracaktım beni delirtti
11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
11:35
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
09:52
Sivas’ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 12:03:21. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.